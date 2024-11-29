Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH TÂN PHÚ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH TÂN PHÚ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH TÂN PHÚ Pro Company

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH TÂN PHÚ Pro Company

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Từ 10 Triệu

-Triển khai các hoạt động kinh doanh cho khách hàng cá nhân, tập trung vào các sản phẩm tín dụng, cho vay sản xuất kinh doanh, bất động sản, dự án, tiêu dùng.
- Thực hiện bán hàng theo các chương trình, chiến dịch và định hướng kinh doanh của Khối Khách hàng Cá nhân và Chi nhánh từng thời kỳ.
- Quản lý danh mục khách hàng được phân giao. Thực hiện tư vấn, khai thác sâu và bán chéo các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng. Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.
- Thực hiện chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán và theo các chương trình của Khối Khách hàng Cá nhân và Chi nhánh từng thời kỳ.
- Giám sát hoạt động sử dụng vốn của khách hàng có quan hệ tín dụng.
- Triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân và sự hài lòng của khách hàng.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế
- Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, outlook...).
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Ngân hàng, các vị trí Bán hàng, Tư vấn, Phát triển Kinh doanh.
- Hiểu biết chung về ngân hàng; khách hàng; các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng; biết cách áp dụng các hiểu biết này trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.
- Hiểu biết về các kỹ thuật đàm phán, nhận biết và kiểm soát cảm xúc; giao tiếp hiệu quả để đạt được kết quả chung, biết cách áp dụng để xây dựng và quản lý các mối quan hệ mang lại giá trị tối đa cho ngân hàng.

Tại NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH TÂN PHÚ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ Thưởng hấp dẫn:
- Thưởng dịp lễ tết
- Thưởng thành tích gắn với hiệu suất công việc/kết quả kinh doanh
2. Chế độ phúc lợi vượt trội:
- Đãi ngộ gắn kết (Tặng quà sinh nhật, quà tết nguyên đán, đãi ngộ thâm niên.....)
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho CBNV/người thân với các đặc quyền độc đáo
- Du lịch/nghỉ dưỡng hằng năm trong nước & nước ngoài
- Hỗ trợ các khoảnh khắc quan trọng (nghỉ sinh nhật, tặng quà khi kết hôn...)
- Được tư vấn, hỗ trợ tài chính & trải nghiệm các sản phẩm tài chính cá nhân, bảo hiểm... theo các tệp sản phẩm của tập đoàn
3. Phát triển nghề nghiệp
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển với các nhóm nghề nghiệp tại Ngân hàng.
- Được dẫn dắt bởi Lãnh đạo danh tiếng, được đồng hành và "Learning on Jobs" cùng các Quản lý và đồng nghiệp ưu tú.
- Tiếp cận các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, được trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm trong môi trường Doanh nghiệp số
hiện đại.
- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, ứng dụng toàn diện các phương pháp làm việc mới và các nền tảng công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới.
4. Lương:
- Junior: Từ 9.000.000 – đến 25.000.000, theo năng suất lao động.
- Mid-Level: Từ 12.000.000 – đến 30.000.000, theo năng suất lao động
- Professional: Từ 15.000.000 – đến 35.000.000, theo năng suất lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH TÂN PHÚ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH TÂN PHÚ Pro Company

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH TÂN PHÚ Pro Company

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 835 - 837 đường Lũy Bán Bích, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

