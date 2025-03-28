Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công Ty TNHH Hangcha Forklift Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 400 - 2 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Công Ty TNHH Hangcha Forklift Việt Nam
- Đồng Nai: Nhà xưởng số 61B, Lô 509, Đường 13, Khu công nghiệp Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương 400 - 2 USD
Chịu trách nhiệm công việc kinh doanh của khu vực được giao:
- Duy trì các mối quan hệ với khách hàng hiện tại trong khu vực, bao gồm việc duy trì quan hệ khách hàng, thu thập thông tin chuyển nhượng nhân sự của khách hàng lớn, điều phối sửa chữa thiết bị cho khách hàng, khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng, v.v.
- Lập kế hoạch bán hàng, phát triển khách hàng mới, bao gồm phát triển các đối tác hợp tác, khảo sát thị trường, lựa chọn phương tiện, báo giá và ký kết hợp đồng, giao thiết bị, v.v.
- Quản lý công tác quản lý thiết bị trong khu vực được giao, bao gồm quản lý an toàn thiết bị cho thuê, thay đổi cấu hình thiết bị, kiểm kê định kỳ kho thiết bị, đảm bảo an toàn tài sản.
- Tiến hành khảo sát thị trường trong khu vực, bao gồm khảo sát thị trường hiện tại và tiềm năng, thu thập và tổng hợp thông tin đối thủ cạnh tranh và khách hàng, nghiên cứu giá cả thị trường, phân bổ đại lý, phân tích các nhóm khách hàng chủ yếu, và báo cáo định kỳ cho ban giám đốc.
- Thu hồi công nợ trong khu vực, kiểm soát tỷ lệ thu hồi công nợ, nâng cao lợi nhuận kinh doanh, kiểm soát chi phí tiếp thị và giảm tỷ lệ phí hiệu quả.
- Dẫn dắt công tác xử lý sự cố và quản lý khủng hoảng trong khu vực, duy trì hình ảnh công ty.
- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6
Với Mức Lương 400 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Hangcha Forklift Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cung cấp bảo hiểm xã hội và y tế đầy đủ, thưởng lễ Tết, chế độ nghỉ phép hợp lý cùng các cơ hội đào tạo và thăng tiến, tham gia các hoạt động teambuil và du lịch công ty để gắn kết đội ngũ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hangcha Forklift Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
