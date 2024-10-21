Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: TP Nha Trang

Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

Tư vấn các sản phẩm và dịch vụ tài chính, ngân hàng cho khách hàng ưu tiên Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng ưu tiên hiện có Tìm kiếm và phát triển cơ hội kinh doanh mới từ khách hàng tiềm năng Phân tích nhu cầu tài chính của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng VIP theo chính sách của ngân hàng Đạt các chỉ tiêu về số lượng khách hàng, doanh số bán hàng và chất lượng dịch vụ Hỗ trợ giải quyết các vấn đề, thắc mắc của khách hàng ưu tiên Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình khách hàng và kết quả kinh doanh

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế hoặc các ngành liên quan Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt Khả năng tìm kiếm và tiếp cận khách hàng hiệu quả Kỹ năng tư vấn và bán hàng chuyên nghiệp Khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng Có kiến thức về các sản phẩm và dịch vụ tài chính, ngân hàng Thái độ làm việc tích cực, chủ động và có tinh thần học hỏi Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng

Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp tại các chi nhánh lớn Được hỗ trợ công cụ làm việc hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.