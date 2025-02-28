Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: lương cứng + thưởng kinh doanh + thưởng nhân viên đạt KPI; - Xét duyệt tăng lương định kỳ & lương tháng 13 theo kết quả công việc; - Được hưởng quyền lợi và chế độ theo Luật quy định; - Thưởng Lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, du lịch hằng năm; - Được đào tạo chuyên sâu, đánh giá định kỳ & cơ chế thăng cấp không giới hạn., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

1. Quản lý hoạt động bán hàng - Phần mềm quản lý bán hàng KiotViet

- Lên kế hoạch và triển khai kế hoạch bán hàng tháng, quý, năm

- Kiểm soát & hỗ trợ việc bán hàng của các nhân viên kinh doanh;

- Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu kinh doanh được giao.

2. Quản lý nhân viên

- Quản lý team nhân viên kinh doanh thị trường tại chi nhánh;

- Theo dõi, đánh giá nhân viên và có những hỗ trợ, điều chỉnh phù hợp.

3. Lập kế hoạch, báo cáo

- Lập kế hoạch bán hàng tháng, quý, năm và đề xuất phương hướng, giải pháp đến quản lý trực tiếp;

- Giám sát, phân tích các thông số về hiệu quả kinh doanh, đề xuất các giải pháp về hệ thống & chuyên môn để cải thiện hiệu quả kinh doanh.

4. Tuyển dụng, đào tạo

- Phối hợp với bộ phận Nhân sự để hỗ trợ công tác tuyển dụng, đào tạo và thu hút nhân sự.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;

- Am hiểu về sản phẩm phần mềm công nghệ;

- Có khả năng đào tạo, tuyển dụng;

- Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm sale thị trường, tạo động lực, thúc đẩy gia tăng hiệu suất cho đội nhóm;

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán, thương lượng.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

