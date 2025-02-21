Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Lương thỏa thuận tùy vào kinh nghiệm và năng lực ứng viên, thưởng theo doanh số. Phụ cấp cơm trưa. Thưởng lễ tết; thưởng hiệu quả công việc; thưởng thâm niên;... 06 tháng review lương/lần. Tham gia BHXH theo quy định Môi trường làm việc tốt, hòa đồng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận booking của khách đoàn
Triển khai booking
Nhận đặt bàn của khách lẻ, khách địa phương
Triển khai đặt bàn của khách lẻ
Triển khai dịch vụ
Chăm sóc khách hàng
Tìm kiếm nguồn khách
Báo cáo doanh thu hàng tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, từ 01 năm kinh nghiệm trở lên ngành Sale, ưu tiên các bạn có kinh nghiệm Sale lĩnh vực F&B.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Độ tuổi từ 18 – 27, kỹ năng giao tiếp tốt, ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp Tiếng Anh/Hàn/Trung.
Sẵn sàng làm việc độc lập, không ngại di chuyển để phục vụ công việc.
Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý thời gian.
Năng động, linh hoạt, biết cách mở rộng nguồn khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN

CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 56 Đống Đa, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

