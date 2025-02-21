Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Lương thỏa thuận tùy vào kinh nghiệm và năng lực ứng viên, thưởng theo doanh số. Phụ cấp cơm trưa. Thưởng lễ tết; thưởng hiệu quả công việc; thưởng thâm niên;... 06 tháng review lương/lần. Tham gia BHXH theo quy định Môi trường làm việc tốt, hòa đồng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Nhận booking của khách đoàn

Triển khai booking

Nhận đặt bàn của khách lẻ, khách địa phương

Triển khai đặt bàn của khách lẻ

Triển khai dịch vụ

Chăm sóc khách hàng

Tìm kiếm nguồn khách

Báo cáo doanh thu hàng tháng

Yêu Cầu Công Việc

Nam/nữ, từ 01 năm kinh nghiệm trở lên ngành Sale, ưu tiên các bạn có kinh nghiệm Sale lĩnh vực F&B.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Độ tuổi từ 18 – 27, kỹ năng giao tiếp tốt, ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp Tiếng Anh/Hàn/Trung.

Sẵn sàng làm việc độc lập, không ngại di chuyển để phục vụ công việc.

Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý thời gian.

Năng động, linh hoạt, biết cách mở rộng nguồn khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN

