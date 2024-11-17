Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu

Mức lương Đến 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Đến 18 Triệu

- Đọc hiểu, phân tích tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng và tài liệu phân tích thiết kế hệ thống

- Lập kế hoạch test, xây dựng kịch bản test cho các sản phẩm Web, Mobile app, API, SQL ...

- Đảm bảo tiến độ kiểm thử và thời gian phát hành tới người dùng phù hợp với kế hoạch ban đầu đã đề ra.

- Tham gia vào quá trình xây dựng các bộ danh mục cần kiểm thử và viết các mã nguồn test tự động nếu cần.

- Làm việc với PO, quản lý để tạo các ticket Jira, viết các điều kiện chấp nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Có thể đề xuất giải pháp thay thế nếu thấy hợp lý hơn.

- Tham gia vào quá trình phát triển chiến lược test hoặc xây dựng kế hoạch test

Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên làm việc trong các dự án phát triển với vai trò Tester

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT

- Nắm chắc các kiến thức Testing cơ bản

- Chủ động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc

- Biết lắng nghe, kiên trì học hỏi, cẩn thận và tỉ mỉ

- Cần cù, nhanh nhẹn, sức khỏe tốt, có khả năng làm việc với cường độ cao

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

