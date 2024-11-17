Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
- Hà Nội: Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Đến 18 Triệu
- Đọc hiểu, phân tích tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng và tài liệu phân tích thiết kế hệ thống
- Lập kế hoạch test, xây dựng kịch bản test cho các sản phẩm Web, Mobile app, API, SQL ...
- Đảm bảo tiến độ kiểm thử và thời gian phát hành tới người dùng phù hợp với kế hoạch ban đầu đã đề ra.
- Tham gia vào quá trình xây dựng các bộ danh mục cần kiểm thử và viết các mã nguồn test tự động nếu cần.
- Làm việc với PO, quản lý để tạo các ticket Jira, viết các điều kiện chấp nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Có thể đề xuất giải pháp thay thế nếu thấy hợp lý hơn.
- Tham gia vào quá trình phát triển chiến lược test hoặc xây dựng kế hoạch test
Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT
- Nắm chắc các kiến thức Testing cơ bản
- Chủ động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc
- Biết lắng nghe, kiên trì học hỏi, cẩn thận và tỉ mỉ
- Cần cù, nhanh nhẹn, sức khỏe tốt, có khả năng làm việc với cường độ cao
Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI