Công việc Manual Tester

Việc làm Manual Tester tuyển dụng tăng cao do sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin và chất lượng phần mềm của doanh nghiệp. Vị trí này có mức lương dao động từ 12.000.000 - 23.000.000 VNĐ/tháng tập trung tại Hà Nội, HCM, Đà Nẵng. Không chỉ mang lại thu nhập ổn định, manual tester còn mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong ngành IT.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm manual tester

Manual Tester là người chịu trách nhiệm kiểm tra quá trình hoạt động của phần mềm thông qua các tình huống khác nhau một cách thủ công. Mục tiêu của công việc này là đảm bảo phần mềm không có lỗi và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đã đề ra trước khi được phát hành. Các manual tester thực hiện kiểm thử theo các kịch bản cụ thể, giống như người dùng cuối, để trải nghiệm và phát hiện những vấn đề mà người dùng có thể gặp phải.

Các báo cáo gần đây dự đoán thị trường dịch vụ kiểm thử phần mềm sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, với doanh thu có thể đạt đến 70,69 tỷ USD vào năm 2027. Trong bối cảnh này, các chuyên gia Manual Tester đóng vai trò cực kỳ quan trọng không chỉ trong việc thực hiện các bài kiểm thử mà còn trong việc đảm bảo phần mềm đạt độ ổn định và hiệu quả trước khi đưa ra thị trường.

Mặc dù nhu cầu về manual tester tuyển dụng vẫn ổn định, nhưng xu hướng tuyển dụng đang thay đổi. Các công ty ngày càng tìm kiếm những nhân viên có thể kết hợp giữa kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động (Automation Testing). Các công ty yêu cầu manual tester không chỉ có khả năng kiểm thử thủ công mà còn cần hiểu biết về các công cụ tự động hóa để tối ưu quy trình kiểm thử. Vì vậy, những tester có kiến thức về cả hai lĩnh vực này sẽ có lợi thế trong thị trường tuyển dụng hiện nay.

Manual tester có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Sau một thời gian, họ có thể chuyển sang Automation Tester để phát triển các kịch bản tự động. Những người có kinh nghiệm cũng có thể trở thành QA Lead hoặc Test Manager, giám sát chiến lược kiểm thử cho các dự án lớn. Ngoài ra, chuyên môn trong kiểm thử hiệu suất (performance testing) hay bảo mật (security testing) cũng giúp họ tiến xa hơn, đặc biệt khi các công ty chú trọng tối ưu hiệu suất và bảo mật phần mềm.

Manual tester tuyển dụng lương cao tập trung tại Hà Nội, HCM, Đà Nẵng

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng manual tester

Theo thống kê từ Glassdoor, mức lương cho vị trí manual tester tuyển dụng tại Việt Nam dao động từ 12.000.000 - 23.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm của ứng viên. Dưới đây là mức lương cụ thể của việc làm manual tester:

Kinh nghiệm Mức lương (VNĐ/tháng) Thực tập sinh manual tester 3.000.000 - 5.000.000 Junior manual tester (Dưới 1 năm) 12.000.000 - 15.000.000 Senior manual tester (1 - 3 năm) 15.000.000 - 18.000.000 Leader manual tester (Trên 3 năm) 18.000.000 - 23.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của manual tester

Kiểm thử thủ công là một phần quan trọng trong quy trình phát triển phần mềm, giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi đưa đến tay người dùng. Manual tester tuyển dụng để thực hiện các tác vụ:

Tìm hiểu các yêu cầu từ khách hàng để xác định những tính năng cần kiểm thử.

Thiết lập môi trường kiểm thử phù hợp để thực hiện các bài kiểm thử hiệu quả.

Xây dựng các trường hợp kiểm thử và kịch bản kiểm thử dựa trên yêu cầu của khách hàng.

Thực hiện chạy các kịch bản kiểm thử và phân tích kết quả thu được.

Tổ chức các cuộc họp và thảo luận với các thành viên dự án để đánh giá hiệu quả của quá trình kiểm thử.

Giao tiếp với quản lý và người dùng để làm rõ các yêu cầu kiểm thử và đảm bảo mọi yếu tố được kiểm tra đầy đủ.

Phân tích kết quả kiểm thử để xác định lỗi, ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu và khả năng sử dụng của phần mềm.

Chuẩn bị báo cáo chi tiết về kết quả kiểm thử và thông báo cho các bên liên quan để sửa lỗi kịp thời.

4. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm manual tester

Để trở thành một manual tester thành công, không chỉ cần có kinh nghiệm thực tế mà còn phải trang bị một số kỹ năng và kiến thức chuyên môn nhất định. Các nhà tuyển dụng manual tester thường yêu cầu ứng viên sở hữu các kỹ năng sau để đảm bảo hiệu quả công việc và chất lượng phần mềm:

Kiến thức về quy trình phát triển phần mềm (SDLC): Manual tester cần hiểu rõ các giai đoạn trong quy trình phát triển phần mềm, từ việc lập kế hoạch, phát triển, kiểm thử đến triển khai. Điều này giúp họ thực hiện kiểm thử đúng thời điểm và đúng cách trong suốt quá trình phát triển phần mềm, đáp ứng các tiêu chí manual tester tuyển dụng.

Kiến thức về các loại kiểm thử (kiểm thử chức năng, kiểm thử hồi quy, v.v.): Tester phải biết phân biệt và áp dụng các phương pháp kiểm thử khác nhau như kiểm thử chức năng (Functional Testing), kiểm thử hồi quy (Regression Testing), kiểm thử tích hợp (Integration Testing). Đây là một trong những tiêu chí quan trọng mà nhà tuyển dụng đặt ra cho vị trí manual tester tuyển dụng để đảm bảo phần mềm hoạt động như mong đợi trong mọi tình huống.

Việc làm Manual tester cần có các kỹ năng về phần mềm, các loại kiểm thử, công cụ quản lý kiểm thử

Kỹ năng viết tài liệu kiểm thử và báo cáo lỗi: Việc ghi lại kết quả kiểm thử một cách chi tiết và rõ ràng là rất quan trọng. Manual tester cần có khả năng viết tài liệu kiểm thử, báo cáo lỗi, giúp các lập trình viên và nhóm phát triển khắc phục các vấn đề nhanh chóng và chính xác. Đây là yếu tố được đánh giá cao trong các yêu cầu manual tester tuyển dụng.

Kỹ năng làm việc với các công cụ quản lý kiểm thử (JIRA, TestRail,..): Các công cụ như JIRA và TestRail là cần thiết để theo dõi tiến trình kiểm thử, ghi nhận lỗi và quản lý tài liệu kiểm thử. Manual tester cần thành thạo việc sử dụng các công cụ này để đáp ứng tốt yêu cầu manual tester tuyển dụng và đảm bảo công việc được tổ chức hiệu quả.

Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý thời gian: Manual tester thường phải đối mặt với các dự án có thời hạn gấp rút. Vì vậy, khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực và quản lý thời gian tốt là yếu tố quan trọng để hoàn thành công việc đúng tiến độ.

Tính cẩn thận và chú ý đến chi tiết: Manual tester phải có sự tỉ mỉ và chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong quá trình kiểm thử để phát hiện lỗi hoặc sự cố mà có thể dễ dàng bị bỏ qua nếu không kiểm tra kỹ càng. Đây là kỹ năng không thể thiếu để đạt được kỳ vọng từ nhà tuyển dụng tester manual, giúp đảm bảo phần mềm đạt tiêu chuẩn cao nhất trước khi phát hành.

5. Khu vực manual tester tuyển dụng nhiều nhất

Các khu vực tuyển dụng manual tester ở Việt Nam tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, nơi có sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin và các công ty phần mềm. Mỗi thành phố có những đặc điểm riêng về lĩnh vực tuyển dụng và mức lương, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về kiểm thử phần mềm.

5.1. Tuyển dụng manual tester Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là trung tâm công nghệ lớn nhất tại Việt Nam với hàng loạt công ty phần mềm quốc tế và trong nước. Manual tester tuyển dụng ở đây thường làm việc trong các lĩnh vực như phát triển phần mềm, ứng dụng di động và công nghệ tài chính với mức lương dao động từ 8.000.000 -18.000.000 VNĐ/tháng. Các công ty ở Hồ Chí Minh thường yêu cầu kỹ năng kiểm thử chi tiết và khả năng làm việc trong môi trường phát triển nhanh.

5.2. Tuyển dụng manual tester Hà Nội

Hà Nội với nhiều công ty phần mềm và các tổ chức lớn, đặc biệt là các dự án chính phủ và doanh nghiệp cũng là khu vực có nhu cầu tuyển dụng manual tester cao. Lĩnh vực manual tester tuyển dụng chủ yếu là phần mềm doanh nghiệp, ứng dụng e-commerce và các giải pháp công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp lớn.

Mức lương của manual tester tại Hà Nội dao động từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào trình độ và yêu cầu công việc.

5.3. Tuyển dụng manual tester Đà Nẵng

Các công ty tại Đà Nẵng chủ yếu tuyển dụng manual tester cho các lĩnh vực phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin và kiểm thử game. Mức lương ở Đà Nẵng dao động từ 6.000.000 -12.000.000 VNĐ/tháng, phù hợp với các ứng viên có ít kinh nghiệm hoặc làm việc trong các công ty quy mô nhỏ và vừa. Mặc dù mức lương có thể thấp hơn so với Hà Nội và Hồ Chí Minh nhưng đây là cơ hội tốt cho những ai muốn làm việc trong môi trường phát triển năng động.

6. Hình thức manual tester tuyển dụng phổ biến

Manual tester tuyển dụng hiện nay rất đa dạng với các lựa chọn phù hợp cho nhiều đối tượng ứng viên. Tùy thuộc vào nhu cầu công việc và tính linh hoạt của các công ty, các hình thức tuyển dụng phổ biến gồm parttime, fulltime và remote.

6.1. Parttime manual tester

Hình thức parttime manual tester tuyển dụng phù hợp với những ứng viên mong muốn làm việc linh hoạt, không cần cam kết giờ giấc cố định. Đây là lựa chọn phổ biến đối với những người mới bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm hoặc các sinh viên đang tìm kiếm công việc bán thời gian. Công việc parttime giúp các tester có thể kết hợp giữa học tập và công việc với mức lương thường thấp hơn so với fulltime nhưng lại có thời gian biểu linh động.

6.2. Fulltime manual tester

Fulltime manual tester là hình thức tuyển dụng phổ biến nhất dành cho những ứng viên muốn làm việc toàn thời gian và cam kết lâu dài với công ty. Nhân viên làm việc fulltime sẽ tham gia đầy đủ vào các dự án kiểm thử từ việc lập kế hoạch, thực hiện kiểm thử đến đánh giá kết quả. Công việc fulltime thường mang lại mức lương ổn định và cơ hội phát triển nghề nghiệp cao hơn so với parttime.

6.3. Remote manual tester

Remote manual tester là hình thức làm việc từ xa, ngày càng trở nên phổ biến trong bối cảnh công nghệ phát triển và nhu cầu làm việc linh hoạt gia tăng. Với hình thức này, các manual tester không cần phải làm việc tại văn phòng mà có thể thực hiện công việc kiểm thử phần mềm từ bất kỳ đâu miễn là có kết nối internet. Công việc remote yêu cầu ứng viên có khả năng tự quản lý công việc và giao tiếp hiệu quả với các đồng nghiệp từ xa.

7. Những khó khăn trong việc làm manual tester

Mặc dù ngành manual tester có nhiều cơ hội, nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức mà các chuyên gia cần vượt qua để duy trì sự nghiệp. Dưới đây là một số khó khăn mà manual tester cần lưu ý khi ứng tuyển:

Manual Tester cạnh tranh khốc liệt với Automation Testers

7.1. Cạnh tranh với Automation Testers

Với sự phát triển của công nghệ và tự động hóa, các công ty ngày càng yêu cầu ứng viên có kỹ năng kết hợp giữa kiểm thử thủ công và tự động, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt, Đặc biệt khi thiếu kỹ năng tự động hóa có thể hạn chế khả năng tìm kiếm công việc manual tester lương cao.

7.2. Khó khăn trong việc cập nhật kiến thức và công nghệ mới

Manual tester cần liên tục cập nhật các công cụ và phương pháp kiểm thử mới để duy trì khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, việc thiếu thời gian và tài nguyên để tự học các công nghệ mới có thể khiến tester trở nên lỗi thời, khó đáp ứng các yêu cầu mới từ nhà tuyển dụng.

7.3. Áp lực về chất lượng và thời gian phát hành

Manual tester phải đối mặt với áp lực phải hoàn thành công việc trong thời gian ngắn mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Kiểm thử tỉ mỉ trong thời gian hạn chế dễ dẫn đến stress và sai sót, đòi hỏi tester có khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực cao.

Ngành manual tester mang lại nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng phần mềm. Hiện nay, các tin manual tester tuyển dụng ngày càng yêu cầu ứng viên có kiến thức nền tảng về kiểm thử thủ công, đồng thời biết cập nhật công nghệ và thích nghi với xu hướng mới. Hãy chủ động tìm hiểu các tin manual tester tuyển dụng để nắm bắt cơ hội, phát triển kỹ năng và góp phần tạo ra các sản phẩm phần mềm chất lượng cao.