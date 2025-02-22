Tuyển Manual Tester TNHH Pirago Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

TNHH Pirago Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
TNHH Pirago Việt Nam

Manual Tester

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại TNHH Pirago Việt Nam

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 61 Ngụy Như

- Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Nghiên cứu yêu cầu và thiết kế của dự án;
Lập kế hoạch test và kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu test;
Test các dự án phần mềm, phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án;
Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả test…
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm KN ở vị trí tương đương. Các bạn có tiếng Nhật là 1 lợi thế.
Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, an toàn thông tin và các chuyên ngành có liên quan
Có kinh nghiệm lên test case cho dự án web, mobile. Nắm rõ quy trình kiểm thử.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và có kỹ năng làm việc nhóm.
Thành thạo tin học văn phòng
Ưu tiên các bạn có thể đứng dự án 1 mình
Lưu ý: CV ứng tuyển cần có ảnh
Lưu ý:

Tại TNHH Pirago Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:
Lương thỏa thuận, upto 15M gross
Nghỉ thứ 7, chủ nhật + ngày lễ, tết + 12 ngày phép/năm
Xét tăng lương 2 lần/năm, có năng lực sẽ được xét ngay tại thời điểm yêu cầu
Lương tháng 13, thưởng dự án , thưởng các dịp lễ, tết; thưởng giới thiệu nhân sự
Hỗ trợ chi phí học & thi chứng chỉ ISTQB, tiếng Nhật,…tăng lương khi đỗ chứng chỉ
Đóng BHXH đầy đủ, khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Remote 2 ngày/tháng và trong 1 số trường hợp đặc biệt khác
Văn hóa và Môi trường làm việc:
Môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái, tạo điều kiện để cá nhân phát triển năng lực nhất có thể
Tham gia các hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe, teambuilding, dã ngoại, nghỉ mát.
Free trà, cà phê,..
Đào tạo và cơ hội thăng tiến:
Công ty tổ chức buổi chia sẻ toàn công ty 1 lần/tháng nhằm nâng cao kỹ năng mềm và hiểu biết xã hội
Cơ hội phát triển lên Team leader
Được học hỏi nhiều kinh nghiệm về chuyên môn, quy trình, kỹ năng mềm từ người đi trước
Định hướng phát triển sự nghiệp theo Career Path của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Pirago Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TNHH Pirago Việt Nam

TNHH Pirago Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: tầng 3, số 61 Ngụy Như - Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

