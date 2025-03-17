Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH NEKO SOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 86 Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Đọc và nghiên cứu tài liệu, đặc tả sản phẩm.

Thiết kế và xây dựng các trường hợp kiểm thử.

Viết testcase cho sản phẩm test.

Thực hiện kiểm thử dựa trên sản phẩm nhận được kèm theo tài liệu đặc tả và thiết kế.

Log bug và mô tả chi tiết bug gặp phải; tái hiện bug gặp phải cho team nếu cần.

Tham gia review, đưa ra góp ý, cải tiến về trải nghiệm người dùng và chức năng sản phẩm.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan (ưu tiên kinh nghiệm thực tế các dự án mobile app).

Có kiến thức về quy trình và kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Giao tiếp tốt, có khả làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.

Chủ động và không ngại đưa ra quan điểm của cá nhân.

Cẩn thận, tỷ mỉ, có trách nhiệm với chất lượng của sản phẩm.

Tại CÔNG TY TNHH NEKO SOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 6 - 10 triệu đồng. Thử việc 100% lương.

Thưởng dự án, thưởng kết quả kinh doanh, thưởng nóng, thưởng sinh nhật, thưởng lễ tết,…

Lương tháng thứ 13 dù cuối năm vào làm.

Tăng lương theo hiệu quả công việc, review lương 06 tháng/lần.

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe, hỗ trợ ăn nhẹ, ăn vặt.

Du lịch, teambuilding hàng năm.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại phục vụ công việc.

Được sáng tạo, học hỏi, đào tạo, phát huy khả năng, trau dồi kinh nghiệm với đội ngũ giàu trình độ cao.

Cơ hội phát triển kỹ năng chuyên sâu, trở thành Test Lead, BA.

Được đề xuất, trao đổi ý kiến với cấp trên phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEKO SOFT

