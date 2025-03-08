Tuyển Manual Tester Công ty TNHH TechHub Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Tuyển Manual Tester Công ty TNHH TechHub Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Công ty TNHH TechHub Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
Công ty TNHH TechHub Việt Nam

Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty TNHH TechHub Việt Nam

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Thiết kế và thực hiện kế hoạch kiểm thử, các trường hợp, kịch bản và quy trình kiểm thử trên các ứng dụng phần mềm dựa trên yêu cầu nghiệp vụ và đặc tính kỹ thuật.
Xác định các lỗi phần mềm để gắn cờ và chẩn đoán các lỗi và duy trì cơ sở dữ liệu về các lỗi phần mềm.
Sử dụng phân tích lịch sử các kết quả kiểm tra để xác định các vấn đề và các lĩnh vực cải tiến.
Tiến hành Kiểm tra Chức năng trên các ứng dụng mới và các cải tiến phần mềm hiện có để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kinh doanh thông qua việc thực hiện các bài kiểm tra kịch bản kinh doanh từ đầu đến cuối.
Tiến hành Kiểm tra hồi quy trên các ứng dụng mới và các cải tiến phần mềm hiện có để xác định bất kỳ tác động nào có thể xảy ra do các thay đổi gây ra.
Hỗ trợ chuẩn bị và cung cấp các báo cáo về tiến độ của dịch vụ thử nghiệm cho các trưởng nhóm.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí Tester từ 2 năm
Am hiểu quy trình phát triển dự án và các giai đoạn kiểm thử
Có kinh nghiệm làm test case, test report, bug report....
Có khả năng phân tích, tổng hợp tài liệu, Q&A cho khách hàng
Có khả năng làm việc nhóm, sáng tạo, ý thức kỷ luật cao
Có khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng anh
Có kinh nghiệm test API là một lợi thế

Tại Công ty TNHH TechHub Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

13 – 14 tháng lương, review lương hằng năm theo năng lực
Thưởng: dự án, lễ Tết, dương lịch, 30/4, 2/9,...
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
OT tùy nhu cầu, chi trả OT đầy đủ
Cơ hội làm việc với các lập trình viên senior hàng đầu đến từ Bách Khoa, Công Nghệ, Bưu Chính, Công Nghiệp, Đại học Hà Nội,...
Được tham gia training nội bộ hàng tuần, có cơ hội rèn luyện trở thành speaker/coaching trong các buổi seminar nội bộ/event mà công ty tham gia
Tham gia dự án với khách hàng châu Âu, Úc, Singapore... nâng cao trình độ tiếng Anh
Môi trường trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng
Tham gia các CLB bóng bàn, bóng đá
Hoạt động tập thể như Teambuilding , Company trip hàng năm
Free vé xe, Happy hour (ăn nhẹ buổi chiều), sinh nhật, hiếu hỉ...
Chế độ dành cho các thành viên gắn bó lâu dài với công ty
Thời gian làm việc:
Ngày: Thứ 2 – Thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TechHub Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TechHub Việt Nam

Công ty TNHH TechHub Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 82 ngõ 116 Nhân Hoà, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

