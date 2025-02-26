Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

● Tham gia dự án product của công ty, thực hiện kiểm thử sản phẩm

(Web/mobile/app) theo yêu cầu.

● Phân tích và hiểu rõ yêu cầu nghiệp vụ

● Xây dựng kế hoạch thử nghiệm và các trường hợp thử nghiệm.

● Quản lý vòng đời của lỗi, báo cáo, phân tích và đánh giá kết quả kiểm thử.

● Nghiên cứu và cập nhật các công cụ kiểm thử, đề xuất các hoạt động nâng cấp

quy trình, cải tiến chất lượng sản phẩm.

● Lập các báo cáo kiểm thử và hướng dẫn sử dụng sản phẩm .

● Thực hiện các công việc khác được lãnh đạo giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8:30 – 18:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH

● Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng

động. Thử sức với các Product hấp dẫn, thử thách đủ lớn với các ý tưởng

đột phá.

● Môi trường làm việc cởi mở và năng động, khuyến khích trao đổi ý

tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài

năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất

sắc được khen thưởng hàng năm.

● Cơ hội phát triển năng lực, được hỗ trợ kèm cặp chuyên môn.

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

●Review lương từ 1-2 lần/năm.

●Có thưởng kinh doanh theo tình hình kinh doanh của công ty hằng năm

●Cung cấp máy móc công cụ làm việc

●Có cơ hội trở thành nhân sự Key của công ty và nhận được Cổ phần thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS

