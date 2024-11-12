Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 7 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company làm việc tại Gia Lai thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Gia Lai: - Gia Lai - Đắc Nông - Kon Tum ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh Domain/Hosting/Server Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Công tác bán hàng: Lên kế hoạch triển khai tiếp xúc doanh nghiệp để giới thiệu, chào bán các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin (SPDV CNTT), các dịch vụ nội dung số.

- Chủ trì công tác quản trị trải nghiệm khách hàng, chăm sóc khách hàng, thanh toán cước phí đối với các SPDV CNTT, các dịch vụ nội dung số.

- Chủ trì triển khai các chính sách, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được giao cho nhân viên và đại lý.

- Cập nhật thông tin khách hàng, hợp đồng trên các hệ thống, báo cáo liên quan và hoàn thành các chỉ tiêu KPI được giao.

- Thực hiện tổng hợp, báo cáo số liệu kinh doanh các sản phẩm dịch vụ của Tổ kinh doanh công nghệ số theo định kỳ (ngày/tuần/ tháng/ quý).

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo đơn vị/Công ty giao

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Độ tuổi: Dưới 35 tuổi

2. Trình độ chuyên môn

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành: Điện tử Viễn thông/ CNTT/Toán - Tin tại các trường Công lập/ Ngoài công lập trong nước hoặc Trường nước ngoài.

- Có một trong các bằng đại học/thạc sĩ/tiến sĩ đúng chuyên ngành vị trí cần tuyển.

- Các trường ngoài công lập phải thuộc nhóm 100 trường đại học tốt nhất Việt Nam tại website webometricsinfo. Thời gian bảng xếp hạng phải thuộc một trong các năm từ thời điểm theo học đến thời điểm ứng tuyển.

- Các trường nước ngoài phải thuộc nhóm 1.200 trường đại học tốt nhất tại bảng xếp hạng toàn cầu (World University/ Word Universities/ Global Universities) của các Website dưới đây (thời gian bảng xếp hạng phải thuộc một trong các năm từ thời điểm học đến thời điểm ứng tuyển): Timeshighereducationcom; Topuniversitiescom; Shanghairankingcom; Usnewcom.

3. Trình độ tiếng anh

- Trình độ tối thiểu đạt bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (được quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo) hoặc trình độ B hoặc tương đương trình độ B1 khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR). Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: TOEIC, IELTS,... và các chứng chỉ quốc tế khác.

4. Kinh nghiệm làm việc

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phù hợp đối với vị trí cần tuyển.

5. Yêu cầu về kỹ năng

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh các dịch vụ công nghệ thông tin hoặc viễn thông và am hiểu thị trường trong lĩnh vực Công nghệ;

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tố chất kinh doanh;

- Ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng giao tiếp tiếng Anh.

6. Quy định về hộ khẩu thường trú

- Ưu tiên đối với những thí sinh có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi làm việc.

Tại CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 7 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, lên đến 200 triệu đồng/năm, bao gồm các khoản: Lương hàng tháng, lương bổ sung, các khoản thưởng, tiền ăn trưa, nghỉ mát, du xuân,...

- Được tham gia Bảo hiểm tại các Công ty bảo hiểm lớn với quyền lợi vượt trội;

- Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Được hưởng chế độ điện thoại liên lạc nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên (320.000 đồng/tháng) và các chế độ ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của MobiFone;

- Được trang bị đồng phục, khám sức khỏe định kỳ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 7 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company

