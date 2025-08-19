Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Kế toán tổng hợp

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 102 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 02, Quận 3, TP. HCM _ 1 vị trí, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc:
VP Q3:102 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 02, Quận 3, TP. HCM _ 1 vị trí
VP Q8: 10 Trương Đình Hội, Phường 16, Quận 8, HCM - 1 vị trí
VP HN: số 2 ngõ 36 Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội - 1 vị trí
- Tập hợp, xử lý hóa đơn chứng từ phát sinh hàng ngày, kiểm tra và đối chiếu tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của hợp đồng, hóa đơn chứng từ.
- Thu thập xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán phát sinh như: nhập kho, xuất kho, thu – chi tiền, giấy báo nợ, giấy báo có....
- Sắp xếp chứng từ: Sắp xếp hóa đơn chứng từ theo trình tự thời gian và khoa học
- Thực hiện các bút toán phân bổ, trả trước. Đối chiếu các khoản phân bổ chi phí trả trước, trích trước hàng tháng.
- Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả, thuế, BHXH và báo cáo theo quy định của công ty.
- Kiểm soát nhập xuất tồn kho hàng hóa theo quy trình của công ty.
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, chi phí trả trước, chi phí khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, công, nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT...
- Lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn... theo quy định.
- Lập BCTC theo tháng / năm, báo cáo quyết toán thuế TNDN, báo cáo quyết toán thuế TNCN ... và một số báo cáo khác theo quy định.
- Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế có liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.
- Cân đối và báo cáo định kỳ chi phí đầu vào tương ứng với doanh thu bán ra của công ty.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán Tài chính.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán: misa, amis,... và bộ phần mềm văn phòng Office.
- Kinh nghiệm thực tế trên 05 năm làm kế toán thuế/kế toán tổng hợp. Ưu tiên ứng viên có am hiểu luật và quy định về kế toán thuế hoặc có kinh nghiệm quyết toán thuế
- Yêu cầu khác: Cẩn thận, trung thực, kiên trì, chịu được áp lực công việc; có khả năng giao tiếp.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp;
- Phẩm chất đạo đức: sáng tạo, cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, nhiệt tình và năng động, tư duy nhạy bén.
- Chủ động và độc lập, quyết đoán trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và các chế độ phúc lợi mở rộng khác.
- Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN...
- Thưởng lợi nhuận cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 10 Trương Đình Hội, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

