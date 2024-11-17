Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Tháp B Tòa Central Point 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng và phát triển hệ thống quản trị, KPI của Công ty.

Phối hợp với C&B xây dựng, cải thiện chính sách lương & phúc lợi theo định hướng phát triển triển của Công ty.

Thực hiện triển khai các chương trình ghi nhận nhân viên: Chương trình quản lý hiệu quả công việc; chương trình thưởng. Các chương trình ghi nhận khác.

Tham mưu cho các cán bộ quản lý các biện pháp kiểm soát quy trình của Phòng/ban.

Tham gia xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động các phòng/ban ( Theo KPIs, OKR...) và tuân thủ quy trình.

Tham gia xây dựng, sửa đổi, cải tiến, ban hành các quy trình nội bộ sao cho phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Hướng dẫn và đảm bảo việc tuân thủ thực hiện quy trình của các Phòng/ban.

Thực hiện công tác tuyển dụng trong công ty.

Các công việc khác theo yêu cầu của QLTT.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự hoặc có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Am hiểu luật lao động, luật BHXH

Nắm chắc kiến thức về chính sách tiền lương, phương pháp xây dựng thang bảng lương

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power point, Internet, Outlook, internet...)

Soạn thảo văn bản, quy trình, quy định, mẫu biểu tốt

Khả năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt

Biết sắp xếp, bao quát công việc; quản lý thời gian làm việc tốt; khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

Lương tháng 13, thưởng cuối năm + thưởng dự án + thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước

Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc

Du lịch hằng năm: Trong nước hoặc ngoài nước, teambuilding,..

Trợ cấp thai sản hấp dẫn cho nhân viên nữ

Đào tạo:

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến

Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn

Được hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo. Đồng thời nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm với các buổi seminar kỹ thuật, hội thảo kỹ năng tổ chức thường xuyên tại công ty

Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin