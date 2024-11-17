Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TOÀN CẦU

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TOÀN CẦU

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, Tháp B Tòa Central Point 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng và phát triển hệ thống quản trị, KPI của Công ty.
Phối hợp với C&B xây dựng, cải thiện chính sách lương & phúc lợi theo định hướng phát triển triển của Công ty.
Thực hiện triển khai các chương trình ghi nhận nhân viên: Chương trình quản lý hiệu quả công việc; chương trình thưởng. Các chương trình ghi nhận khác.
Tham mưu cho các cán bộ quản lý các biện pháp kiểm soát quy trình của Phòng/ban.
Tham gia xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động các phòng/ban ( Theo KPIs, OKR...) và tuân thủ quy trình.
Tham gia xây dựng, sửa đổi, cải tiến, ban hành các quy trình nội bộ sao cho phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty.
Hướng dẫn và đảm bảo việc tuân thủ thực hiện quy trình của các Phòng/ban.
Thực hiện công tác tuyển dụng trong công ty.
Các công việc khác theo yêu cầu của QLTT.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự hoặc có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Am hiểu luật lao động, luật BHXH
Nắm chắc kiến thức về chính sách tiền lương, phương pháp xây dựng thang bảng lương
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power point, Internet, Outlook, internet...)
Soạn thảo văn bản, quy trình, quy định, mẫu biểu tốt
Khả năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt
Biết sắp xếp, bao quát công việc; quản lý thời gian làm việc tốt; khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
Lương tháng 13, thưởng cuối năm + thưởng dự án + thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...
Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước
Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc
Du lịch hằng năm: Trong nước hoặc ngoài nước, teambuilding,..
Trợ cấp thai sản hấp dẫn cho nhân viên nữ
Đào tạo:
Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến
Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn
Được hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo. Đồng thời nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm với các buổi seminar kỹ thuật, hội thảo kỹ năng tổ chức thường xuyên tại công ty
Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TOÀN CẦU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tháp B Tòa Central Point 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-nhan-su-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job251215
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP vận tải ô tô số 2
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Lễ Tân thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP vận tải ô tô số 2
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
Tuyển HR Intern thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hòa Bình
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Hạn nộp: 31/12/2024
Hòa Bình Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MYB
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MYB
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang VMG
Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thời trang VMG
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company
Tuyển Hành Chính thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 48 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP vận tải ô tô số 2
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Lễ Tân thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP vận tải ô tô số 2
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
Tuyển HR Intern thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hòa Bình
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Hạn nộp: 31/12/2024
Hòa Bình Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MYB
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MYB
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang VMG
Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thời trang VMG
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company
Tuyển Hành Chính thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất