Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) US English làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 2, Ngõ 25 Thọ Tháp, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

• Lên chiến dịch và chạy quảng cáo facebook ads, google ads

• Chạy ads facebook theo dạng chuyển đổi, tin nhắn, tiếp cận.

• Theo dõi, phân tích và báo cáo số liệu các chiến dịch thông qua công cụ Facebook Ads, google ads....

• Lập kế hoạch, cài đặt và tối ưu được các loại hình quảng cáo của Facebook Ads, google ads....

• Định hướng chiến lược Digital Marketing ngắn và dài hạn như xây dựng, phát triển các chiến lược - chiến dịch từ ý tưởng đến thực thi để marketing cho sản phẩm của công ty qua các kênh: facebook, google, Web ...

• Phối hợp với bộ phận kinh doanh để theo dõi tình trạng doanh thu, lợi nhuận...để có kế hoạch marketing phù hợp.

• Quản lý và sử dụng ngân sách hoạt động quảng cáo trên facebook, google ... đúng và hiệu quả trong phạm vi ngân sách được duyệt.

• Phân tích số liệu và đánh giá kết quả các hoạt động MKT đã triển khai, thu thập dữ liệu, đánh giá về hiệu quả, so sánh với mục tiêu đạt doanh thu đề ra.

• Phân tích thị trường, hành vi người tiêu dùng, đối thủ để điều chỉnh các chiến dịch, chiến lược cho phù hợp.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Từ 2-3 năm kinh nghiệm Marketing và quản lý ngân sách từ 100tr/tháng trở lên.

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, Chuyên ngành Marketing/Truyền Thông hoặc các ngành tương đương

• Có kiến thức về các kênh truyền thông và công cụ theo dõi đánh giá các hoạt động truyền thông thương hiệu hoặc các công cụ phân tích thị trường như Google Webmaster Tools, Google Analytics, Facebook Advert Report, Facebook Ad Manager... và các công cụ phụ trợ khác trên các mạng xã hội (Facebook, Twitter, Google+....).

• Kỹ năng lập kế hoạch, Kỹ năng đo lường hiệu quả/ hiệu suất làm việc, Kỹ năng đàm phán chiến lược, Kỹ năng lập ngân sách.

• Có tư duy về Sale – Marketing

• Chủ động và linh hoạt trong công việc

Tại US English Thì Được Hưởng Những Gì

• LƯƠNG CỨNG 10TR + thưởng KPI + thưởng Quý, Năm

• BHXH, thưởng lễ tết , lương tháng 13

• Tham gia các chương tình teambuilding, nghỉ mát, du lịch

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiệnThưởng hiệu quả công việc cao

• Tham gia các chương trình tiệc, sinh nhật Công ty, teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại US English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin