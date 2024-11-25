Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tòa 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Tìm kiếm ý tưởng, thiết kế các ấn phẩmtruyền thông phục vụ cho các nền tảng xã hội của công ty như: website, fanpage...

Thiết kế sáng tạo các ấn phẩm phục vụ dự án Bất động sản như: Logo, KV, Banner, Thư mời, Thư ngỏ, Standee, Backdrop, tờ gấp, brochure dự án....

Thiết kế giao diện đồ họa (bao gồmcả font chữ, màu sắc, layout,) cho các sản phẩm;

Thiết kế các ấn phẩm thương hiệu theo quy chuẩn nhận diện thương hiệu: profile, quà tặng, các ấn phẩm nhân sự kiện đặc biệt; truyền thông nội bộ.

Thực hiện các thiết kế khác theo yêu cầu quản lý.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có gu thẩm mỹ và tư duy thiết kế, khả năng sử dụng màu sắc linh hoạt, sáng tạo;

Có tối thiểu từ 2 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực thiết kế đồ hoạ;

2 năm kinh nghiệm

Ưu tiên các ứng viên đã từng làm BĐS, nghỉ dưỡng, ngành hàng cao cấp;

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp;

Có các sản phẩm đã thực hiện vui lòng gửi kèm link sản phẩm đã thực hiện khi gửi CV.

Có khả năng làm việc độc lập và tinh thần làm việc nhóm;

Có kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc đảm bảo deadline và chất lượng sản phẩm đầu ra;

Biết sử dụng các phương tiện phục vụ cho quá trình thiết kế video là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 13.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ/ tháng + Hoa hồng theo dự án triển khai, thưởng...

13.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ/ tháng + Hoa hồng theo dự án triển khai, thưởng...

Được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi theo đúng Luật lao động hiện hành;

Được hưởng các chế độ Phúc lợi đặc biệt dành cho cán bộ công nhân viên của Cen Group.

Được tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng Tập đoàn;

Được xét khen thưởng, tăng lương theo định kì;

Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ;

Được trang bị bảo hiểm sức khỏe hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin