Tuyển Chuyên viên tín dụng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ - PGD ĐỒNG TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 50 Triệu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ - PGD ĐỒNG TÂM
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Chuyên viên tín dụng

Mức lương
11 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Mức lương cao cạnh tranh, incentive theo năng lực

- Lương tháng 13, thưởng lễ tết,...

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch.

- Được đi du lịch hằng năm trong và ngoài nước theo chế độ Ngân hàng.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định., Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tín dụng Với Mức Lương 11 - 50 Triệu

Chủ động tìm kiếm khách hàng mới, tư vấn giới thiệu cho Khách hàng các sản phẩm vay thế chấp hiện tại của VPBank: bất động sản, vay sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, ô tô...
Thực hiện theo kế hoạch bán hàng hàng ngày, hàng tuần do Quản lý trực tiếp xây dựng
Nắm được nhu cầu Khách hàng và cung cấp dịch vụ tư vấn cao cấp cho Khách hàng thông qua đáp ứng yêu cầu và câu hỏi của Khách hàng một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp và lịch thiệp
Chịu trách nhiệm về tính chính xác và tuân thủ trong hồ sơ giấy tờ pháp lý của Khách hàng
Thực hiện các sáng kiến và công việc để nâng cao trải nghiệm khách hàng
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 11 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp tối thiểu Đại học chuyên ngành liên quan, ngoại hình dễ nhìn.
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong ngành Ngân Hàng/ Bất động sản
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục tốt.
Tác phong chuyên nghiệp, tự tin

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ - PGD ĐỒNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 11 triệu VND - 50 triệu VND
Lương cứng: 11 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ - PGD ĐỒNG TÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 92 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

