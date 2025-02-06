Tuyển Chuyên viên tín dụng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ - PGD ĐỒNG TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tín dụng Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ - PGD ĐỒNG TÂM
- Hà Nội:
- Mức lương cao cạnh tranh, incentive theo năng lực
- Lương tháng 13, thưởng lễ tết,...
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch.
- Được đi du lịch hằng năm trong và ngoài nước theo chế độ Ngân hàng.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định., Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tín dụng Với Mức Lương 11 - 50 Triệu
Chủ động tìm kiếm khách hàng mới, tư vấn giới thiệu cho Khách hàng các sản phẩm vay thế chấp hiện tại của VPBank: bất động sản, vay sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, ô tô...
Thực hiện theo kế hoạch bán hàng hàng ngày, hàng tuần do Quản lý trực tiếp xây dựng
Nắm được nhu cầu Khách hàng và cung cấp dịch vụ tư vấn cao cấp cho Khách hàng thông qua đáp ứng yêu cầu và câu hỏi của Khách hàng một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp và lịch thiệp
Chịu trách nhiệm về tính chính xác và tuân thủ trong hồ sơ giấy tờ pháp lý của Khách hàng
Thực hiện các sáng kiến và công việc để nâng cao trải nghiệm khách hàng
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 11 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong ngành Ngân Hàng/ Bất động sản
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục tốt.
Tác phong chuyên nghiệp, tự tin
Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ - PGD ĐỒNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 11 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ - PGD ĐỒNG TÂM
