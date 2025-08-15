Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Center Point, 110 đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các bộ phận; định khoản và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh, đảm bảo số liệu chính xác.

Quản lý, ghi nhận và tổng hợp các giao dịch tài chính: thu – chi, công nợ phải thu, phải trả, tài sản cố định, hàng tồn kho. Kiểm tra tình trạng xuất, nhập, tồn kho của hàng hóa, nguyên vật liệu.

Theo dõi, quản lý hóa đơn – chứng từ kế toán; tính toán, kiểm soát chi phí và báo cáo.

Lập và lưu trữ sổ sách kế toán chi tiết, sổ tổng hợp; thực hiện các báo cáo nội bộ định kỳ (thu – chi, doanh thu, lợi nhuận, tồn kho,...).

Chịu trách nhiệm tính toán, quản lý tiền lương, thưởng, phụ cấp và các chế độ liên quan cho người lao động, đảm bảo chính xác, kịp thời và đúng quy định.

Theo dõi, kiểm tra và phối hợp trong việc thực hiện các thủ tục về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, đảm bảo số liệu chính xác và đúng quy định.

Lập báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN; theo dõi tình hình nộp, hoàn thuế và làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.

Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và theo yêu cầu của Công ty.

Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ quy định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tổ chức lập báo cáo kế toán quản trị, BCTC, BC thuế tháng/ quý/ năm

Quản trị chi phí, vốn và tài sản của công ty: Lên danh mục chi phí và hướng dẫn phòng/bộ phận/đơn vị xây dựng kế hoạch chi phí năm, xét duyệt thanh toán các khoản chi phí phát sinh.

Tham mưu Ban lãnh đạo Công ty trong mảng kế toán, đảm bảo mục đích quản trị;

Chủ trì làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, các tổ chức tín dụng và các cơ quan ban ngành khác...;

Tiếp nhận công việc của cấp trên giao phó.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành tương đương;

Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên làm kế toán tổng hợp, kế toán nội bộ kế toán thuế, kế toán trưởng....trong các công ty xuất nhập khẩu, sản xuất

Ứng viên từng làm trong lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu.. là lợi thế;

Có khả năng tổng hợp vấn đề, nắm vững nguyên lý hạch toán kế toán.

Biết cách tổ chức hệ thống sổ sách chứng từ kế toán khoa học, đúng chế độ kế toán.

Am hiểu về chuyên môn tài chính, kế toán và giải quyết được các vấn đề trong nghiệp vụ, am hiểu quy định của pháp luật về tài chính kế toán;

Am hiểu Luật thuế GTGT, các thông tư , văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT...

Vi tính văn phòng

Kĩ năng lập kế hoạch, sắp xếp, xử lý công việc,

Tư duy logic tốt, không ngại đổi mới.

Có mong muốn gắn bó, làm việc lâu dài với công ty;

Thu nhập: Từ 15 - 18tr++

Đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định.

Phụ cấp chung theo quy định công ty

Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật.

Tham gia các họat động tập thể hàng năm do công ty tổ chức: Team Building, Du lịch,...

Được đào tạo bài bản từ cơ bản - chuyên sâu.

Môi trương làm việc hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

