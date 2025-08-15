Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Kaopiz Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, 5 CT1, Tòa C14 Bắc Hà, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chủ động khai thác, tìm kiếm và tạo nguồn ứng viên.

Scan CV, hẹn phỏng vấn và offer các vị trí phụ trách

Tham gia job fair tại các trường đại học.

Lên kế hoạch, viết nội dung cho fanpage tuyển dụng.

Các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:

Sinh viên năm 3 đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Báo chí, Kinh tế lao động, Ngoại ngữ, Luật...

Chủ động, chăm chỉ, kỷ luật.

Quyết đoán, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc và dám chịu trách nhiệm;

Có kĩ năng tin học văn phòng (word, excel, outlook, powerpoint)

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Kaopiz Software Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI:

Mức lương cứng: 2,000,000 VNĐ/tháng trong thời gian học việc

Sau 2 tháng học việc sẽ đánh giá điều chỉnh lương theo lương giờ.

Có thể làm việc Fulltime/Part-time, thời gian làm tối thiểu 80 giờ/tháng.

Có cơ hội lên nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kaopiz Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin