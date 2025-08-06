Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1 USD

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

Thực hiện phát triển, quản lý, duy trì danh mục KHDN và cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho khách hàng đảm bảo đúng quy trình, quy định của MBV nhằm thực hiện thành công mục tiêu chung của Đơn vị.

NHIỆM VỤ

Thực hiện công việc theo mảng chức năng được phân công

• Quản lý, chăm sóc danh mục KHDN hiện hữu

• Phát triển danh mục KHDN mới

• Thực hiện các chương trình thúc đẩy kinh doanh/sản phẩm/chính sách của Phòng KHDN - Chi nhánh/Khối KHDN tới khách hàng

• Thực hiện hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng theo Quy trình tín dụng

• Quản lý chất lượng dịch vụ và tính tuân thủ

• Thực hiện công tác vận hành

• Thực hiện các công việc khác theo phân công của CBQL trực tiếp/gián tiếp, quy định của MBV phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

• Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công việc thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân và/hoặc tập thể thực hiện.

Đãi ngộ