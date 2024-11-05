Tuyển Bảo hiểm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS (MB AGEAS LIFE) Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập 5 - 6 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS (MB AGEAS LIFE) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS (MB AGEAS LIFE) Pro Company

Bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo hiểm Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS (MB AGEAS LIFE) Pro Company

Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: Tân Biên

Mô Tả Công Việc Bảo hiểm Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

1. Mục tiêu công việc:
Đạt và vượt chỉ tiêu bán hàng qua việc tư vấn giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo hướng dẫn và quy định của MB Ageas Life
2. Nhiệm vụ chính:
Đảm bảo cán bộ ngân hàng hiểu rõ dịch vụ của kênh bán hàng qua ngân hàng do MB Ageas Life cung cấp và xác định được khách hàng tiềm năng để giới thiệu cho MB Ageas Life tư vấn thông qua đào tao và kèm cặp hỗ trợ
Làm việc với khách hàng do cán bộ ngân hàng giới thiệu để tìm hiểu nhu cầu và khả năng tài chính và tư vấn giải pháp tài chính từ MB Ageas Life phù hợp cho khách hàng, giúp khách hàng đạt được mục tiêu.
Thực hiện các quy trình bán hàng có liên quan đến khách hàng của ngân hàng đối tác; thực hiện quy trình bán hàng kết nối với khách hàng của ngân hàng đối tác; tạo ra các yêu cầu ban đầu, theo dõi các lượt giới thiệu từ ngân hàng đối tác, tạo ra các giải pháp lấy khách hàng làm trung tâm và tạo các lượt giới thiệu cho khách hàng mới cho ngân hàng và MB Ageas Life
Sắp xếp các cuộc họp với khách hàng hiện tại, ít nhất mỗi năm một lần, nhân dịp ngày sinh nhật và ngày kỷ niệm, v.v., để xem xét tình hình và nhu cầu tài chính của họ.
Đảm bảo rằng tất cả khách hàng và nhân viên của ngân hàng có những kỳ vọng phù hợp về dịch vụ từ MB Ageas Life và hài lòng với công ty
Đảm bảo rằng bất kỳ và tất cả các yêu cầu tuân thủ từ nội bộ và các bên liên quan đều được hiểu và thực hiện
Có nhận thức chung về thị trường tài chính tại Việt Nam, bao gồm các sản phẩm và đối thủ cạnh tranh và có thể sử dụng kiến thức này để trả lời các câu hỏi từ khách hàng và nhân viên ngân hàng.

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng/Đại học
Ngoại hình: Khá, ưa nhìn
Kinh nghiệm: Tối thiểu 6 tháng - 1 năm trong lĩnh vực sales Ngân hàng/Tài chính/Bảo hiểm (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Bancassurance)
Tác phong: Chuyên nghiệp, nhanh nhẹn
Kỹ năng: Giao tiếp, đàm phán và chăm sóc khách hàng tốt

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS (MB AGEAS LIFE) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Ký kết Hợp đồng Lao động với MB Ageas Life
Lương & Phụ cấp cố định hàng tháng (5 - 8 triệu)
Thưởng hoa hồng theo tháng, quý, năm, thưởng gắn bó năm
Gói Bảo hiểm toàn diện (BHYT, BHXH, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm Sức khỏe)
Nhận hỗ trợ tối đa từ công ty & ngân hàng đối tác
Chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp
Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 3-6 tháng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS (MB AGEAS LIFE) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS (MB AGEAS LIFE) Pro Company

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS (MB AGEAS LIFE) Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15 Tòa nhà 21 Cát Linh - Phường Cát Linh - Quận Đống đa - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

