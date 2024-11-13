Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô A2, CN5, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban trong Công ty, tuyển dụng theo kế hoạch và khi có phát sinh.
Soạn thảo các bản mô tả công việc cho các vị trí mới.
Phỏng vấn, đánh giá, lựa chọn và đề xuất các kênh tuyển dụng phù hợp theo các vị trí cần tuyển dụng tại từng thời điểm.
Xây dựng các kênh truyền thông tuyển dụng, tạo dựng Thương hiệu nhà Tuyển dụng. Kết nối với ứng viên
Phỏng vấn, hoàn thiện hồ sơ onboard, lưu trữ hồ sơ
Theo dõi sát sao người lao động trong thời gian thử việc/học việc. Tổng hợp kết quả đánh giá nhân sự
Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, cải tiến quy trình, quy định trong lĩnh vực phụ trách
Thực hiện các công việc hậu cần chung trong phòng NSĐT.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học – Chuyên ngành Nhân sự, Quản trị nhân lực hoặc các ngành liên quan
Từ 02 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Nhân viên tuyển dụng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực chuỗi bán lẻ, truyền thông, Thương mại.
Từ 02 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Nhân viên tuyển dụng
Ưu tiên ứng viên Nữ. Độ tuổi: 23 - 30 tuổi
Hiểu biết về luật lao động, luật doanh nghiệp.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
Khả năng sắp xếp công việc có hệ thống, khoa học, lập kế hoạch – báo cáo;
Hòa đồng, trung thực. Yêu thích công việc liên quan tới giao tiếp và hỗ trợ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong một môi trường lấy SÁNG TẠO là nền tảng phát triển.
Lương từ 9.000.000 – 15.000.000 hoặc thỏa thuận căn cứ vào năng lực, kinh nghiệmvà mức KPI cam kết. Đây là mức lương trọn gói bao gồm toàn bộ các chế độ như ngày phép, các loại phụ cấp...Lương trọn gói cho làm việc một ngày tối thiểu 8h (giờ hành chính). Mục tiêu là cần đảm bảo thực hiện KPI.
Thưởng Tết theo kết quảkinh doanh của công ty.
BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật
Đào tạo theo các chương trìnhđặc biệt của công ty để phát triển tài năng.
Tham gia các hoạt động team buildings, du lịch, tiệc cuối năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô A2, CN5 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

