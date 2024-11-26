Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Giang

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang: Một phần Lô H, Khu công nghiệp Quang Châu, phường Nếnh, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
5. Theo dõi danh sách nhân viên hết hợp đồng thử việc, tái ký HĐLĐ; cập nhật kết quả đánh giá thử việc, đánh giá tái ký; ....
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Tiếng Trung 4 kỹ năng
Chăm chỉ
Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
1. Hưởng 100% lương, đóng bảo hiểm ngay khi thử việc
2. Lương tháng 13, thưởng lễ Tết theo quy định
3. Trợ cấp chuyên cần, ca đêm, xăng xe, ăn ở, con nhỏ,.....
4. Có xe đưa đón từ nội thành Hà Nội
5. Làm đủ 1 năm có 12 ngày phép/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
