Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Giang

Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Một phần Lô H, Khu công nghiệp Quang Châu, phường Nếnh, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

5. Theo dõi danh sách nhân viên hết hợp đồng thử việc, tái ký HĐLĐ; cập nhật kết quả đánh giá thử việc, đánh giá tái ký; ....

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Tiếng Trung 4 kỹ năng
Chăm chỉ

Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

1. Hưởng 100% lương, đóng bảo hiểm ngay khi thử việc
2. Lương tháng 13, thưởng lễ Tết theo quy định
3. Trợ cấp chuyên cần, ca đêm, xăng xe, ăn ở, con nhỏ,.....
4. Có xe đưa đón từ nội thành Hà Nội
5. Làm đủ 1 năm có 12 ngày phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN8, Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

