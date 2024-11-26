Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Giang

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Một phần Lô H, Khu công nghiệp Quang Châu, phường Nếnh, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

5. Theo dõi danh sách nhân viên hết hợp đồng thử việc, tái ký HĐLĐ; cập nhật kết quả đánh giá thử việc, đánh giá tái ký; ....

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Tiếng Trung 4 kỹ năng

Chăm chỉ

Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

1. Hưởng 100% lương, đóng bảo hiểm ngay khi thử việc

2. Lương tháng 13, thưởng lễ Tết theo quy định

3. Trợ cấp chuyên cần, ca đêm, xăng xe, ăn ở, con nhỏ,.....

4. Có xe đưa đón từ nội thành Hà Nội

5. Làm đủ 1 năm có 12 ngày phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

