Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Đào Tạo thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần FiFa Investment
- Hồ Chí Minh: Số 04 đường số 04, KBT Sông Ông Lớn, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM, Quận 7
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng và triển khai chiến lược tuyển dụng hiệu quả cho công ty
Phân tích nhu cầu tuyển dụng và lên kế hoạch tuyển dụng chi tiết cho vị trí kỹ thuật điện, lạnh.
Soạn thảo và đăng tải thông tin tuyển dụng trên các kênh phù hợp
Sàng lọc hồ sơ ứng viên, thực hiện phỏng vấn sơ bộ qua điện thoại
Tổ chức và tiến hành các buổi phỏng vấn trực tiếp với ứng viên tiềm năng
Đánh giá năng lực ứng viên và đề xuất tuyển dụng với cấp quản lý
Thương lượng mức lương và chế độ đãi ngộ với ứng viên được chọn
Hỗ trợ quá trình onboarding cho nhân viên mới
Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các đối tác tuyển dụng tiềm năng
Theo dõi, phân tích và báo cáo các chỉ số tuyển dụng quan trọng.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Tâm lý học hoặc các ngành liên quan.
Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Khả năng tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với ứng viên.
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và PowerPoint.
Chủ động, sáng tạo và có khả năng làm việc đa nhiệm.
Tại Công ty Cổ phần FiFa Investment Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các dịp Lễ, Tết và thưởng theo hiệu quả công việc.
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong lĩnh vực nhân sự.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Thời gian làm việc linh hoạt, có chế độ nghỉ phép theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần FiFa Investment
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
