Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên xử lý nợ Tại Công ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh, Quận 4
Mô Tả Công Việc Chuyên viên xử lý nợ Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Hàng ngày nhận danh sách liên lạc khách hàng để nhắn hạn thanh toán.
Thuyết phục khách hàng thực hiện thanh toán đầy đủ.
Hiểu rõ về khả năng tài chính và khả năng thanh toán của Khách hàng.
Thực hiện việc báo cáo hàng ngày đầy đủ cho Cấp trên.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM (sẽ được đào tạo), có kinh nghiệm trên 6 tháng trong cùng lĩnh vực là lợi thế
Kỹ năng tin học cơ bản (Word, Excel)
Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập
Tại Công ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + bonus
Tham gia BHXH
Lương tháng 13
Thưởng hiệu suất công việc
Team building + những phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
