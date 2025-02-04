Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh, Quận 4

Mô Tả Công Việc Chuyên viên xử lý nợ Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Hàng ngày nhận danh sách liên lạc khách hàng để nhắn hạn thanh toán.

Thuyết phục khách hàng thực hiện thanh toán đầy đủ.

Hiểu rõ về khả năng tài chính và khả năng thanh toán của Khách hàng.

Thực hiện việc báo cáo hàng ngày đầy đủ cho Cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM (sẽ được đào tạo), có kinh nghiệm trên 6 tháng trong cùng lĩnh vực là lợi thế

Kỹ năng tin học cơ bản (Word, Excel)

Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập

Tại Công ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + bonus

Tham gia BHXH

Lương tháng 13

Thưởng hiệu suất công việc

Team building + những phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.