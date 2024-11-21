Tuyển Xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN ĐẠI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Thủy Lợi 4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Xuất nhập khẩu

Quản lý chứng từ hàng xuất nhập khẩu:

Lấy và kiểm tra booking hàng xuất với forwarder.

Trao đổi sắp xếp và nhận lịch xuất hàng từ nhà máy.

Lên chứng từ hải quan, khai tờ khai hàng xuất, hàng nhập.

Gởi SI cho forwarder, kiểm tra chi tiết BL, lên đầy đủ chứng từ gửi khách.

Làm C/O form E, kiểm dịch thực vật nếu có.

Cập nhât lịch nhập hàng khi có thông báo từ nhà cung cấp.

Kiểm tra chứng từ, làm tờ khai hàng nhập.

Kiểm tra, làm tờ trình thanh toán các phí LCC, DEM, DET, STO cho kế toán.

Liên hệ hãng tàu đăng ký nhận EDO, hóa đơn VAT.

Nhận lệnh đưa hàng về kho, trao đổi nhà máy gia hạn lấy lệnh đúng kế hoạch.

Kiểm kê hàng hóa định kỳ và đột xuất.

Khai báo, thanh toán cơ sở hạ tầng, lệ phí hải quan.

Kiểm tra lịch tàu thực tế, lịch nhận hàng của khách.

Tổng kết C/O, tờ khai xuất nhập ̣(cuối tháng).

Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xuất nhập khẩu.

Thực hiện các báo cáo liên quan đến xuất nhập khẩu theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngoại thương, Logistics, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm:

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành hàng nông sản xuất khẩu.

- Có kinh nghiệm làm việc với các thủ tục hải quan.

- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm xuất nhập khẩu.

Kỹ năng:

- Thành thạo tiếng Anh (đọc, viết, giao tiếp).

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt.

- Có khả năng phân tích số liệu và giải quyết vấn đề.

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm.

Khác:

- Có kiến thức về các quy định pháp luật về xuất nhập khẩu.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN ĐẠI

Lương hấp dẫn từ 14.000.000 đến 18.000.000 triệu

Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật và công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội thăng tiến: Có cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ và thăng tiến trong công việc.

