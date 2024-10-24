Tuyển Xây dựng CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Trịnh Xá, Chỉ Đạo, Văn Lâm
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý hệ thống điện của xưởng
Theo dõi, sửa chữa các thiết bị điện và cơ khí hoặc tìm đơn vị sửa chữa
Nắm rõ và ghi chép số liệu các thiết bị, công suất...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp cơ điện trở lên Ưu tiên Nam Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc
Tại CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam. Được du lịch 1 năm/ lần Tổ chức sinh nhật hàng năm Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG
