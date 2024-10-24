Tuyển Xây dựng CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Trịnh Xá, Chỉ Đạo, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hệ thống điện của xưởng Theo dõi, sửa chữa các thiết bị điện và cơ khí hoặc tìm đơn vị sửa chữa Nắm rõ và ghi chép số liệu các thiết bị, công suất...

Tốt nghiệp trung cấp cơ điện trở lên Ưu tiên Nam Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam. Được du lịch 1 năm/ lần Tổ chức sinh nhật hàng năm Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn của công ty.

