Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 15 USD

1. Tổng hợp hạch toán kế toán và quản lý sổ sách:

- Thực hiện tổng hợp ghi nhận và quản lý tất cả các giao dịch tài chính như: thu chi, công nợ, tiền lương, tài sản cố định, hàng tồn kho...

- Kiểm tra, đối chiếu và đảm bảo tính chính xác của các số liệu kế toán phát sinh.

- Theo dõi và quản lý hóa đơn, chứng từ kế toán theo quy định.

2. Báo cáo tài chính:

- Lập và tổng hợp báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm (Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ).

- Tổng hợp và kiểm soát báo cáo giá thành sản xuất

3. Quản lý thuế:

- Lập và nộp các báo cáo thuế (VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân) đúng hạn.

- Thực hiện quyết toán thuế, hoàn thuế và các công việc liên quan đến kiểm tra thuế theo quy định.

4. Kiểm soát nội bộ và cải tiến quy trình:

- Kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động kế toán nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính và kế toán.