Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 15 USD

Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)

Mức lương
800 - 15 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 14

- 15, A18

- BTSL2, Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 800 - 15 USD

1. Tổng hợp hạch toán kế toán và quản lý sổ sách:
- Thực hiện tổng hợp ghi nhận và quản lý tất cả các giao dịch tài chính như: thu chi, công nợ, tiền lương, tài sản cố định, hàng tồn kho...
- Kiểm tra, đối chiếu và đảm bảo tính chính xác của các số liệu kế toán phát sinh.
- Theo dõi và quản lý hóa đơn, chứng từ kế toán theo quy định.
2. Báo cáo tài chính:
- Lập và tổng hợp báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm (Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ).
- Tổng hợp và kiểm soát báo cáo giá thành sản xuất
3. Quản lý thuế:
- Lập và nộp các báo cáo thuế (VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân) đúng hạn.
- Thực hiện quyết toán thuế, hoàn thuế và các công việc liên quan đến kiểm tra thuế theo quy định.
4. Kiểm soát nội bộ và cải tiến quy trình:
- Kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động kế toán nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính và kế toán.

Với Mức Lương 800 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)

Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 14-15 A18, BTSL 2, Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

