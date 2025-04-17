Tuyển Hành chính tổng hợp Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Thôn Tuấn Dị, Xã Trưng Trắc,, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Thông báo họp, chuẩn bị phòng họp, thư ký cuộc họp, …

- Triển khai nội dung công việc đã thống nhất trong cuộc họp cho các bộ phận liên quan

- Theo dõi tiến độ thực hiện công việc của các bộ phận và báo cáo lại BGĐ

- Tổng hợp các giấy tờ, tài liệu trình ký của các bộ phận trình GĐNM phê duyệt. Bàn giao giấy tờ, tài liệu đã ký duyệt cho các bộ phận liên quan

- Lưu giữ hồ sơ, tài liệu về quản lý sản xuất cần thiết. VD: Các quy trình, quy định ban hành, các Quyết định, Thông báo, văn bản từ BGĐ, tài liệu theo MMTB, …

- Soạn thảo văn bản, giấy tờ, tài liệu, quyết định, thông báo, … từ yêu cầu của GĐNM

- Nhận các báo cáo từ các bộ phận, rà soát, tổng hợp các báo cáo quản trị báo cáo lại BGĐ và gửi các bộ phận liên quan.

- Tiếp nhận các đề xuất, đề nghị, kiến nghị, sáng kiến, … của các bộ phận trình GĐNM

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của GĐNM.

- Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị.

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Vi tính văn phòng tương đương loại B trở lên

- Kỹ năng phân tích và làm báo cáo Quản trị

- Kỹ năng giải quyết công việc, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết trình.

- Có sức khỏe, năng động, thông minh, nhiệt huyết với công việc, có tính thần trách nhiệm cao.

Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 8 triệu

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Công việc ổn định và lâu dài.

- Thưởng các ngày lễ, tết và thưởng tháng lương 13

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

