Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

1. XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ CÁC TIÊU CHUẨN THƯƠNG MẠI

- Phối hợp cùng bộ phận Nghiên cứu phát triển thị trường cập nhật thông tin thị trường (giá, chính sách, xu hướng phân cấp chất lượng sản phẩm, Công ty cùng ngành,...)

- Phối hợp xây dựng, hoàn thiện, tham mưu cho BLĐ chính sách và tiêu chuẩn thương mại đảm bảo hỗ trợ phát triển kinh doanh đạt mục tiêu đề ra.

2. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG MUA SẮM

- Đảm bảo việc cung cấp các nguồn lực, nguyên liệu theo nhu cầu của sản xuất.

- Xác định và tham mưu cho BLĐ các cơ hội cải tiến quy trình mua hàng nhắm mục tiêu tối ưu hoá hiệu suất giúp gia tăng lợi thế cạnh tranh cho Doanh nghiệp.

3. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CÁC CHIẾN LƯỢC MUA CỤ THỂ

- Phân tích dữ liệu thị trường mua và tìm kiếm nguồn cung phù hợp

- Xây dựng, duy trì và phát triển quan hệ Nhà cung cấp

4. LIÊN KẾT VÀ ĐỒNG BỘ HOẠT ĐỘNG MUA (NGUYÊN LIỆU TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, HOẠT ĐỘNG LOGISTIC)

- Đảm bảo doanh nghiệp luôn có đủ nguyên vật liệu đầu vào để sản xuất và kinh doanh liên tục, đáp ứng được nhu cầu của sản xuất,