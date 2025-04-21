Tuyển Nhân viên hành chính Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 400 - 600 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Mức lương
400 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 400 - 600 USD
- Thực hiện hoạt động tuyển dụng theo quy trình tuyển dụng của công ty đối với các vị trí từ Kỹ thuật viên trở lên qua các nguồn Vietnamworks, Top CV, Headhunt, Facebook, LinkedIn,..
- Quản lý các trang mạng xã hội của công ty ( Facebook, LinkedIn, Zalo ) nhằm mục đích xây dựng thương hiệu tuyển dụng
- Hỗ trợ thực hiện báo cáo tuần, tháng về hoạt động tuyển dụng
Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Tiếng Anh tương đương TOEIC 700 trở lên hoặc tiếng Nhật N3 trở lên
- Tin học văn phòng ( Excel ) khá
- Kỹ năng giao tiếp linh hoạt, định hướng kết quả
Chế độ phúc lợi :
- Chế độ làm việc làm việc tốt nhất Khu công nghiệp: Chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ tất cả thứ 7 và chủ nhật.
- Chính sách lương hấp dẫn, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
- Thưởng Tết từ 2 tháng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
