Tuyển Nhân viên hành chính Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 400 - 600 USD

Mức lương 400 - 600 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 400 - 600 USD

- Thực hiện hoạt động tuyển dụng theo quy trình tuyển dụng của công ty đối với các vị trí từ Kỹ thuật viên trở lên qua các nguồn Vietnamworks, Top CV, Headhunt, Facebook, LinkedIn,..

- Quản lý các trang mạng xã hội của công ty ( Facebook, LinkedIn, Zalo ) nhằm mục đích xây dựng thương hiệu tuyển dụng

- Hỗ trợ thực hiện báo cáo tuần, tháng về hoạt động tuyển dụng

Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Tiếng Anh tương đương TOEIC 700 trở lên hoặc tiếng Nhật N3 trở lên

- Tin học văn phòng ( Excel ) khá

- Kỹ năng giao tiếp linh hoạt, định hướng kết quả

Chế độ phúc lợi :

- Chế độ làm việc làm việc tốt nhất Khu công nghiệp: Chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ tất cả thứ 7 và chủ nhật.

- Chính sách lương hấp dẫn, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

- Thưởng Tết từ 2 tháng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

