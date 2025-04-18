Tuyển Kỹ sư điện Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 450 - 700 USD

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện điện tử; Tự động hóa, Cơ điện tử - Tiếng Anh tương đương TOEIC 450 trở lên hoặc tiếng Nhật N3 - Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên - Có kỹ năng giao tiếp

- Xây dựng và phát triển phần mềm ( ngôn ngữ C#) - Cải tiến chương trình máy để thu thập dữ liệu ( PLC và HMI của Mitsubishi, Keyence )

