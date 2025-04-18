Tuyển Kỹ sư điện Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 450 - 700 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Mức lương
450 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 450 - 700 USD
- Xây dựng và phát triển phần mềm ( ngôn ngữ C#)
- Cải tiến chương trình máy để thu thập dữ liệu ( PLC và HMI của Mitsubishi, Keyence )
Với Mức Lương 450 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện điện tử; Tự động hóa, Cơ điện tử
- Tiếng Anh tương đương TOEIC 450 trở lên hoặc tiếng Nhật N3
- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
- Có kỹ năng giao tiếp
Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
- Thưởng Tết từ 2 tháng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
