Tuyển Kỹ sư điện Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 450 - 700 USD

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Mức lương
450 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 450 - 700 USD

- Xây dựng và phát triển phần mềm ( ngôn ngữ C#)
- Cải tiến chương trình máy để thu thập dữ liệu ( PLC và HMI của Mitsubishi, Keyence )

Với Mức Lương 450 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện điện tử; Tự động hóa, Cơ điện tử
- Tiếng Anh tương đương TOEIC 450 trở lên hoặc tiếng Nhật N3
- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
- Có kỹ năng giao tiếp

Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
- Thưởng Tết từ 2 tháng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Plot K-3&4, Thang Long Industrial Park II, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province, Vietnam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

