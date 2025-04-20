Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: 119 Điện Biên, Lê Lợi, Hưng Yên, TP Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý toàn bộ nhân viên tại cửa hàng
Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá kết quả nhân viên
Kiểm soát quản trị, yêu cầu công việc và xây dựng môi trường thúc đẩy làm việc hiệu quả tại Cửa hàng.
Quản lý hàng hoá, trang thiết bị tại điểm bán.Trưng bày hàng hóa đảm bảo tính thẩm mỹ, thúc đẩy doanh số bán hàng
Quản lý xuất - nhập - tồn, lưu trữ hàng hóa trong kho 1 cách khoa học
Quản lý trang thiết bị, tài sản cửa hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, nhanh nhẹn, nhiệt huyết
Yêu thích công việc bán hàng và có định hướng phát triển lâu dài trong ngành bán lẻ
Có kỹ năng quản lý, giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, hiệu quả
Có kinh nghiệm 1 năm lĩnh vực bán lẻ và tối thiểu 6 tháng vị trí QLCH/ CHP
Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn dựa trên KPI bán hàng
Được hưởng phụ cấp ăn trưa
Thưởng các dịp lễ trong năm
Thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm
Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty ( BHXH,sinh nhật, thâm niên...)
Giảm giá khi mua hàng tại hệ thống Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
