Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: 119 Điện Biên, Lê Lợi, Hưng Yên, TP Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý toàn bộ nhân viên tại cửa hàng

Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá kết quả nhân viên

Kiểm soát quản trị, yêu cầu công việc và xây dựng môi trường thúc đẩy làm việc hiệu quả tại Cửa hàng.

Quản lý hàng hoá, trang thiết bị tại điểm bán.Trưng bày hàng hóa đảm bảo tính thẩm mỹ, thúc đẩy doanh số bán hàng

Quản lý xuất - nhập - tồn, lưu trữ hàng hóa trong kho 1 cách khoa học

Quản lý trang thiết bị, tài sản cửa hàng

Năng động, nhanh nhẹn, nhiệt huyết

Yêu thích công việc bán hàng và có định hướng phát triển lâu dài trong ngành bán lẻ

Có kỹ năng quản lý, giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, hiệu quả

Có kinh nghiệm 1 năm lĩnh vực bán lẻ và tối thiểu 6 tháng vị trí QLCH/ CHP

Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn dựa trên KPI bán hàng

Được hưởng phụ cấp ăn trưa

Thưởng các dịp lễ trong năm

Thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty ( BHXH,sinh nhật, thâm niên...)

Giảm giá khi mua hàng tại hệ thống Công ty.

