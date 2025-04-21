Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Trung tâm gia công Hà Nội Việt Nam POSCO-VNPC làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Trung tâm gia công Hà Nội Việt Nam POSCO-VNPC
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
Công ty TNHH Trung tâm gia công Hà Nội Việt Nam POSCO-VNPC

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Trung tâm gia công Hà Nội Việt Nam POSCO-VNPC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Hải Dương, Hai Duong, Vietnam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tiếp làm đơn đặt hàng, hợp đồng, lệnh sản xuất, giao hàng, lên Invoice và thu hồi công nợ.
- Quản lý Nguyên vật liệu và thành phẩm hàng tồn kho theo từng khách hàng phụ trách.
- Tổng hợp, làm báo cáo kế hoạch, kết quả kinh doanh
- Tổng hợp lệnh sản xuất và sắp xếp kế hoạch sản xuất
- Phát triển khách hàng mới
- Phụ trách công việc xuất nhập khẩu của phòng Kinh doanh ( quản lý các đợt đặt hàng Nguyên vật liệu từ bên nước ngoài về)
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Quyền lợi:
- Thời gian làm việc: Tuần làm 5 ngày nghỉ 4 thứ 7, 4 chủ nhật
- Lương: 10 - 15 triệu
- Thưởng năng lực 2 lần/năm (tổng 1 tháng lương CB), lương tháng 13, thưởng lợi nhuận kinh doanh, thưởng an toàn.
- Bảo hiểm xã hội theo luật lao động, bảo hiểm 24/24h
- Liên hoan 200.000/tháng

Tại Công ty TNHH Trung tâm gia công Hà Nội Việt Nam POSCO-VNPC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trung tâm gia công Hà Nội Việt Nam POSCO-VNPC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Trung tâm gia công Hà Nội Việt Nam POSCO-VNPC

Công ty TNHH Trung tâm gia công Hà Nội Việt Nam POSCO-VNPC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô D5, Khu công nghiệp Phúc Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

