Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Trung tâm gia công Hà Nội Việt Nam POSCO-VNPC làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

- Trực tiếp làm đơn đặt hàng, hợp đồng, lệnh sản xuất, giao hàng, lên Invoice và thu hồi công nợ.

- Quản lý Nguyên vật liệu và thành phẩm hàng tồn kho theo từng khách hàng phụ trách.

- Tổng hợp, làm báo cáo kế hoạch, kết quả kinh doanh

- Tổng hợp lệnh sản xuất và sắp xếp kế hoạch sản xuất

- Phát triển khách hàng mới

- Phụ trách công việc xuất nhập khẩu của phòng Kinh doanh ( quản lý các đợt đặt hàng Nguyên vật liệu từ bên nước ngoài về)

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.