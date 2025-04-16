Tuyển Nhân viên kinh doanh CN Công Ty TNHH Shoei Việt Nam Tại Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 12 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Công việc Xuất nhập khẩu:

+ Làm chứng từ xuất khẩu và nhập khẩu

+ Truyền tờ khai trên hệ thống ECUS (thông quan sẽ nhờ Forwarder)

+ Liên hệ hãng tàu, booking cho các lô hàng xuất

+ Theo dõi thông tin các lô hàng xuất, nhập, phối hợp với Fwd để xuất hàng và giao hàng về theo đúng kế hoạch

+ Làm C.O cho hàng xuất, khai báo hóa chất cho hàng nhập + Đăng ký định mức cho hàng SXXK & Gia công

+ Làm báo cáo quyết toán hàng SXXK và Gia công

+ Lưu trữ và theo dõi chứng từ xuất nhập khẩu

+ Kiểm tra công nợ cuối tháng với Forwarder

+ Các công việc khác theo yêu cầu của cấp Trưởng phòng

- Công việc Mua Bán:

+ Tìm kiếm, giao dịch với nhà cung cấp

+ Thương lượng và kiểm soát giá mua hàng

+ Đặt hàng, theo dõi lịch giao hàng, check sheet nhận hàng, làm thanh toán, thông báo các bộ phận liên quan chuẩn bị kế hoạch nhập hàng, kiểm soát chất lượng và số lượng hàng về cũng như hoàn thành các giấy tờ cần thiết để nhận hàng.