Tuyển Cơ Khí thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 100, KCX Linh Trung 1, Phường Linh Trung, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch Kinh doanh – Sản xuất – Điều hành cho ngành hàng Gia công cơ khí chính xác.

- Quản lý và điều hành toàn bộ các hoạt động của các đơn vị trong ngành hàng gia công cơ khí: Chăm sóc khách hàng – Báo giá – Sản xuất – Kiểm soát QCD.

- Quản lý lao động, tài sản, thiết bị máy móc, nguyên vật liệu.

- Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp dưới.

- Đưa ra các phương án cải tiến, nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn : Tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng chuyên ngành cơ khí.

- Có kinh nghiệm 10 năm làm việc lĩnh vực gia công cơ khí chính xác.

- Có kinh nghiệm 05 năm vị trí Giám đốc sản xuất, quản đốc sản xuất.

- Có năng lực quản lý điều hành sản xuất và sử dụng thành thạo các tools quản lý hiện trường sản xuất: Lean, PDCA, 3M, Kaizen -5S.

- Có năng lực và tư duy nhạy bén trong kinh doanh.

- Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật giao tiếp tốt.

- Khả năng làm việc dưới cường độ cao và chịu áp lực lớn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ IDEA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: THỎA THUẬN.

Thưởng 2 lần/năm (Theo kết quả kinh doanh và thành tích của nhân viên).

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Bảo hiểm nhân thọ cho cấp quản lý và nhân viên theo quy định của Công ty.

Chính sách ưu đãi, được ghi nhận, đánh giá công bằng.

Khám sức khỏe, du lịch hàng năm.

Chính sách thưởng hàng tháng cho những nhân viên làm việc hiệu quả.

Chính sách cổ đông, tham gia đầu tư vào công ty cho nhân viên có tâm, có năng lực và ý chí phấn đấu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ IDEA

