Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PRINTGO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PRINTGO VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 35 Xuân Quỳnh, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm hiểu về sản phẩm và dịch vụ của Printgo;
Biên tập nội dung và thiết kế hình ảnh cho bài viết Chuẩn SEO theo chủ đề yêu cầu
Số lượng: 800 – 1500 từ / bài
Lượng: Unique 70% – 90%
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng viết tốt, giọng văn phân tích, chuyên sâu.
Có khả năng thiết kế hình ảnh/video tốt trên Canva
Biết sử dụng Yoast SEO
Ưu tiên Ứng viên có năng lực lên ý tưởng chủ đề và từ khóa
Có thể làm việc tại văn phòng (được đăng kí linh hoạt ca làm việc)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PRINTGO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 3.000.000 - 5.000.000đ (Lương cứng + lương bài viết 25.000-80.000Đ/1 bài viết)
Được đào tạo trực tiếp về quản trị, marketing...,
Được làm việc cùng với team startup có tiếng trong giới khởi nghiệp công nghệ Việt Nam
Môi trường làm việc thân thiện, tôn trọng cá tính và mong muốn của mỗi thành viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PRINTGO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
