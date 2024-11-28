Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PRINTGO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Xuân Quỳnh, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu về sản phẩm và dịch vụ của Printgo;

Biên tập nội dung và thiết kế hình ảnh cho bài viết Chuẩn SEO theo chủ đề yêu cầu

Số lượng: 800 – 1500 từ / bài

Lượng: Unique 70% – 90%

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng viết tốt, giọng văn phân tích, chuyên sâu.

Có khả năng thiết kế hình ảnh/video tốt trên Canva

Biết sử dụng Yoast SEO

Ưu tiên Ứng viên có năng lực lên ý tưởng chủ đề và từ khóa

Có thể làm việc tại văn phòng (được đăng kí linh hoạt ca làm việc)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PRINTGO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 3.000.000 - 5.000.000đ (Lương cứng + lương bài viết 25.000-80.000Đ/1 bài viết)

Được đào tạo trực tiếp về quản trị, marketing...,

Được làm việc cùng với team startup có tiếng trong giới khởi nghiệp công nghệ Việt Nam

Môi trường làm việc thân thiện, tôn trọng cá tính và mong muốn của mỗi thành viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PRINTGO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin