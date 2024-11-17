Tuyển Social Content CÔNG TY CỔ PHẦN KOMPA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Content Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOMPA
Mức lương
3 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3 Tòa CT2 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 3 - 35 Triệu
Lập kế hoạch sáng tạo nội dung đáp ứng chiến lược kinh doanh và phù hợp với định hướng của Công ty;
Nghiên cứu thị trường, đối thủ và các xu hướng mới để không ngừng đổi mới, sáng tạo trong triển khai công việc;
Quản lý và phát triển các kênh mạng xã hội của Công ty;
Thiết kế video, hình ảnh;
Viết và đăng hình ảnh/ bài đăng trên website và fanpage;
Trực page trả lời khách hàng;
Thực hiện công việc seeding;
Với Mức Lương 3 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực content marketing; sinh viên năm 3,4 chuyên ngành marketing vẫn chấp nhận;
Có kiến thức cơ bản về quảng cáo và cách sử dụng từ khóa trong việc viết nội dung;
Có khả năng nắm bắt xu hướng nội dung và thị trường, đề xuất ý tưởng sáng tạo để thu hút khách hàng;
Có tính chủ động trách nhiệm cao trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOMPA Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội hợp tác lâu dài
Thưởng trên số leads thu về từ các nguồn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOMPA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
