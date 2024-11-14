Tuyển Phát triển học liệu/Thiết kế khóa học CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

Phát triển học liệu/Thiết kế khóa học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển học liệu/Thiết kế khóa học Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2

- 3, tòa 17T4, Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Phát triển học liệu/Thiết kế khóa học Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

– Biên tập học liệu chương trình Toán OnK12 (Tiểu học và THCS).
– Số hóa bài tâp lên hệ thống học tập E-learning OnK12.
– Đảm bảo chất lượng học liệu.
– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Sinh viên năm 2, 3, 4 Sư phạm Toán, Toán Tin hoặc chuyên ngành có liên quan.
– Nắm vững kiến thức Toán Tiểu học và Trung học cơ sở
– Có trách nhiệm, tôn trọng deadline công việc.
– Nhiệt tình yêu thích công việc liên quan đến giáo dục.
– Thành thạo PowerPoint.
– Yêu cầu laptop.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 Thì Được Hưởng Những Gì

– Tổng thu nhập 3.000.000 – 4.000.000 VNĐ/tháng, tính theo mức lương cứng 40.000 VNĐ/giờ.
– Các phúc lợi khác theo quy định của công ty.
– Môi trường làm việc hòa đồng, cùng nhau chia sẻ, chủ động phát triển.
– Tham gia hơn 20 events nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, YEP, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3; Ngày nam giới 6/4...
– Hỗ trợ dấu thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa 17T4, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

