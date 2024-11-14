Tuyển Phát triển học liệu/Thiết kế khóa học CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 - 3, tòa 17T4, Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Phát triển học liệu/Thiết kế khóa học Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

– Biên tập học liệu chương trình Toán OnK12 (Tiểu học và THCS).

– Số hóa bài tâp lên hệ thống học tập E-learning OnK12.

– Đảm bảo chất lượng học liệu.

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

– Sinh viên năm 2, 3, 4 Sư phạm Toán, Toán Tin hoặc chuyên ngành có liên quan.

– Nắm vững kiến thức Toán Tiểu học và Trung học cơ sở

– Có trách nhiệm, tôn trọng deadline công việc.

– Nhiệt tình yêu thích công việc liên quan đến giáo dục.

– Thành thạo PowerPoint.

– Yêu cầu laptop.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 Thì Được Hưởng Những Gì

– Tổng thu nhập 3.000.000 – 4.000.000 VNĐ/tháng, tính theo mức lương cứng 40.000 VNĐ/giờ.

– Các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

– Môi trường làm việc hòa đồng, cùng nhau chia sẻ, chủ động phát triển.

– Tham gia hơn 20 events nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, YEP, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3; Ngày nam giới 6/4...

– Hỗ trợ dấu thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

