Tuyển Phát triển học liệu/Thiết kế khóa học SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

SAPP Academy
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
SAPP Academy

Phát triển học liệu/Thiết kế khóa học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển học liệu/Thiết kế khóa học Tại SAPP Academy

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 54 Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Phát triển học liệu/Thiết kế khóa học Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

1. Thiết kế trải nghiệm học tập (Learning Design):
Thiết kế học liệu cho khóa học: giáo trình, video bài giảng và tài liệu hướng dẫn điều phối khóa học nhằm tạo ra các trải nghiệm học tập có ý nghĩa, dễ dàng và hiệu quả.
Thiết kế một chuỗi các trải nghiệm học tập trong suốt quá trình học tập của học viên theo chuẩn tư duy thiết kế sáng tạo (Design Thinking) và chuẩn sư phạm quốc tế (Harvard), đảm bảo học viên có đủ kiến thức, động lực và chiến lược học tập hiệu quả;
Đảm bảo tất cả các khóa học được thiết kế theo phương châm “lấy học viên là trung tâm”, các trải nghiệm học tập đa dạng, chủ động, hấp dẫn phù hợp với mong muốn của học viên;
Cộng tác với giảng viên là chuyên gia trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, tài chính để thiết kế, triển khai và hỗ trợ các khóa học.
2. Cố vấn học tập:
Cộng tác với giảng viên tham gia thiết kế trải nghiệm, học liệu và tham gia ôn tập kiến thức chuyên sâu cho học viên.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang theo học các ngành liên quan đến Tài chính, Kế toán, Kiếm toán, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh các chương trình học bằng tiếng Anh là một lợi thế;
Đã học, thi các môn ACCA/CFA/CMA hoặc các chương trình có nền tảng tương đương là điểm cộng lớn.
ACCA/CFA/CMA
Đáp ứng được thời gian làm việc (ca sáng: 8h30-12h30, ca chiều 13h45-17h45), tối thiểu 04 ca/tuần;
Có kiến thức về thiết kế giảng dạy cho khóa học trực tuyến là một lợi thế.
Có tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo
Đam mê học tập, nghiên cứu, sẵn sàng thích ứng với thay đổi.

Tại SAPP Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, mức lương 35.000 VNĐ/ giờ + thưởng theo sản phẩm. Tổng thu nhập tối thiểu 2.500.000 - 3.000.000 VND/tháng
Được học tập và tìm hiểu chuyên sâu về các môn ACCA/CFA/CMA/các khóa học Tài chính online;
Cơ hội lên chính thức sau tối thiểu 6 tháng
Được hỗ trợ cấp dấu xác nhận thực tập
Được đào, hướng dẫn bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế trải nghiệm giáo dục, tài chính, kiểm toán về các kiến thức tài chính, kinh doanh, các kỹ năng: thiết kế học tập, phát triển tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp...
Văn hóa doanh nghiệp lấy khách hàng làm trọng tâm, học tập trọn đời, quan tâm, sẻ chia
Môi trường làm việc chú trọng đến công nghệ, số hóa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SAPP Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SAPP Academy

SAPP Academy

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng - Phường Thanh Trì

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

