Tuyển Phát triển học liệu/Thiết kế khóa học Galaxy Education Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 25T2 Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Phát triển học liệu/Thiết kế khóa học

Phát triển chương trình khung, và đề cương khóa học cho các khóa học.

Nghiên cứu, đề xuất ý tưởng phát triển chương trình và các phương pháp giảng dạy theo từng kỹ năng.

Xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng đối với học liệu tiếng Anh online (giáo án, slide bài giảng, video, bài luyện tập, bài kiểm tra...)

Kiểm soát chất lượng giáo án và slide bài giảng CTV đã soạn cho các khoá tiếng Anh học thuật, đồng thời đề xuất phương hướng sửa đổi, bổ sung.

Kiểm soát chất lượng, đánh giá các buổi dạy live session của GV.

Nghiên cứu các tiêu chuẩn về thẩm định sản phẩm tiếng Anh online

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Anh, Biên phiên dịch,...

Có từ 1 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Giáo viên tiếng Anh/ Giáo viên luyện thi IELTS/ Chuyên viên phát triển chương trình Tiếng Anh/ v.v.

Có chứng chỉ IELTS 7.0 trở lên, không kỹ năng nào dưới 6.

Ưu tiên ứng viên có bằng/chứng chỉ TESOL/CELTA/DELTA.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển các chương trình Tiếng Anh trực tuyến.

Có tinh thần cầu tiến trong công việc

Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Quyền Lợi

Mức lương gross từ 10,000,000 VND đến 15,000,000 VND + thưởng KPI theo tháng

Thưởng cuối năm dựa trên hiệu quả kinh doanh của công ty

12 ngày nghỉ phép/ năm, 01 ngày nghỉ sinh nhật và 01 ngày nghỉ lễ 20/11

Chính sách xét tăng lương hàng năm

Có cơ hội làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, minh bạch và chuyên nghiệp.

Tham gia đóng góp xây dựng nguồn học liệu tiếng Anh dồi dào tại công ty, góp một phần nâng cao chất lượng giáo dục tiếng Anh

Tham gia các hoạt động nội bộ lưu giữ kỷ niệm: 8/3, 20/10, sinh nhật Công ty, tiệc cuối năm, v.v.

Được hỗ trợ trang thiết bị cần thiết để làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

