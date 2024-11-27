Tuyển Phát triển học liệu/Thiết kế khóa học Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển học liệu/Thiết kế khóa học Tại Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 39 Tôn Quang Phiệt (cuối ngõ 234 Hoàng Quốc Việt), Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Phát triển học liệu/Thiết kế khóa học

1.Nghiên cứu và phát triển học thuật:
Quản lý team Học thuật R&D, điều phối đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên
Chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích nhu cầu thị trường, nhu cầu khách hàng.
Chịu trách nhiệm về sáng tạo, phát triển tài liệu học liệu cho tệp khách hàng của CASALINK như chương trình học online Elearning, sách, tài liệu , khóa học phễu... để gia tăng uy tín, brand thương hiệu, tăng trưởng khách hàng cũng như mục tiêu chung về doanh số và các mục tiêu quan trọng khác của công ty.
Đo lường tính hiệu quả của chương trình, sản phẩm, lên kế hoạch để liên tục cải tiến.
2.Công tác quản lý chất lượng:
Thực hiện tuyển dụng & đào tạo nhân sự, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc của đội ngũ R&D
Xây dựng tiêu chí và thực thi kiểm soát chất lượng bộ phận R&D.
Đảm bảo tính chính xác TUYỆT ĐỐI của chương trình học liệu do team R&D biên soạn và hoàn thành.
3.Các công việc khác:
Tham gia đào tạo, buổi họp, tổng kết công việc định kỳ.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi : Ứng viên sinh năm 2000 trở lên tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ, sư phạm Anh các trường HNUE, ULIS, HANU, FTU.... TÂM HUYẾT VỚI ĐÀO TẠO, GIÁO DỤC.
Ứng viên sinh năm 2000 trở lên
ngôn ngữ, sư phạm Anh
Ít nhất 2 kinh nghiệm làm việc trong bộ phận R&D tại các tổ chức giáo dục hoặc Trung tâm Anh ngữ, với ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm việc ở cấp bậc quản lý – trưởng nhóm;
2 kinh nghiệm làm việc trong bộ phận R&D
06 tháng kinh nghiệm làm việc ở cấp bậc quản lý – trưởng nhóm;
IELTS ≥ 7.5 trong đó kĩ năng Đọc - Viết band tối thiểu 7.5, Toeic +900 hoặc chứng chỉ khác tương đương,
IELTS ≥ 7.5
Đọc - Viết band tối thiểu 7.5
Toeic +900
Là người sáng tạo, nhạy bén/ có kỹ năng khảo sát thị trường tốt và tư duy nhanh nhạy để sáng tạo các khóa học/sản phẩm tốt/ phương pháp học cho học sinh của trung tâm.
Có kỹ năng tạo lập và triển khai kế hoạch, có kỹ năng xử lý sự cố và giải quyết vấn đề phát sinh.
Thành thạo tin học văn phòng, có khả năng thiết kế cơ bản cũng như thành thạo các công cụ AI phục vụ cho công việc.

Quyền Lợi

Thu nhập bao gồm: Lương cứng 15-20 triệu + Thưởng KPI
Lương cứng 15-20 triệu + Thưởng KPI
Các chế độ thưởng các ngày lễ tết;
Làm việc trong môi trường giáo dục trẻ trung, thân thiện, năng động, phát triển cực nhanh; khuyến khích phát triển bản thân, khuyến khích sáng tạo và đổi mới;
Tham gia các buổi team building, du lịch,cùng Trung tâm;
Được đào tạo hoặc cử đi đào tạo các kỹ năng phục vụ cho công việc, phát triển khả năng của bản thân, khả năng lãnh đạo;
Các chế độ phúc lợi: thăm hỏi ốm đau, quà sinh nhật, hiếu/hỉ, các ngày lễ trong năm...
Các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định của Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam
