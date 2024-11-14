Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEGABOX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 781/C11 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Thực hiện viết bài chuẩn SEO trên tất cả các kênh truyền thông của Công ty, bao gồm kênh social media, website và các chiến dịch hoặc dự án cụ thể.

Nghiên cứu đối thủ, phân tích insight khách hàng, sản phẩm, dịch vụ, phục vụ cho việc lập kế hoạch và triển khai nội dung tốt nhất.

Nghiên cứu và nắm bắt trending để xây dựng nội dung, xây dựng kịch bản thu hút, độc đáo.

Phối hợp với Designer để Brief, Post video, social banner theo lịch đăng bài(Facebook, Zalo, Youtube,...).

Seeding comment (Facebook, Tiktok, KOLs,...).

Phối hợp với bộ phận liên quan để lên ý tưởng, tham gia xây dựng kế hoạch và trực tiếp triển khai các chương trình khuyến mãi, sự kiện, hội thảo định kỳ.

Nhiệm vụ Khác: Thực hiện các công việc được giao khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về kỹ thuật viết bài chuẩn SEO, seeding, kịch bản video ngắn.

Yêu thích việc sáng tạo nội dung/ viết kịch bản.

Nắm bắt tốt thông tin, xu hướng trên các kênh social.

Có kỹ năng làm việc nhóm, linh hoạt, xử lý tình huống phù hợp với môi trường và điều kiện sản xuất nội dung.

Ưu tiên ứng viên:

Có kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ, spa, làm đẹp ít nhất 01 năm.

Có kinh nghiệm xây kênh tiktok hoặc các nền tảng short video khác.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEGABOX Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực, lương cứng từ 8 - 12 triệu đồng + commission.

Được định hướng với lộ trình rõ ràng lên các vị trí cao hơn theo năng lực và hiệu quả công việc thực tế.

Ưu đãi giá sử dụng các dịch vụ làm đẹp, mỹ phẩm cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEGABOX

