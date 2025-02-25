Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Cho Thuê Minh Bảo Tín làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 28, đường số 5, Khu phố 3 - Phường Phú Lợi,Bình Dương

Mô Tả Công Việc

Sáng tạo nội dung hình ảnh & video chất lượng cao để đăng tải trên các nền tảng online.

Quản trị và phát triển các kênh truyền thông của công ty (Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Website…).

Lên kế hoạch nội dung phù hợp với từng chiến dịch marketing và xu hướng thị trường.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (thiết kế, sales, sản phẩm…) để đảm bảo nội dung hiệu quả.

Theo dõi, phân tích hiệu suất các nội dung đã đăng tải và đề xuất cải tiến.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm sản xuất nội dung video, hình ảnh và chỉnh sửa cơ bản bằng các công cụ như Canva, CapCut, Premiere, Photoshop,…

Am hiểu về digital marketing, biết cách tối ưu nội dung theo từng nền tảng.

Kỹ năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt, cập nhật nhanh các xu hướng viral.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản trị fanpage, kênh TikTok, YouTube hoặc từng làm trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo.

Quyền Lợi

Lương thưởng hấp dẫn, thoả thuận theo năng lực.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, trẻ trung.

Được đào tạo, phát triển kỹ năng marketing & truyền thông chuyên sâu.

Cơ hội thăng tiến và mở rộng network trong ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển

