Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Cho Thuê Minh Bảo Tín làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Cho Thuê Minh Bảo Tín
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Số 28, đường số 5, Khu phố 3
- Phường Phú Lợi,Bình Dương
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Sáng tạo nội dung hình ảnh & video chất lượng cao để đăng tải trên các nền tảng online.
Quản trị và phát triển các kênh truyền thông của công ty (Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Website…).
Lên kế hoạch nội dung phù hợp với từng chiến dịch marketing và xu hướng thị trường.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (thiết kế, sales, sản phẩm…) để đảm bảo nội dung hiệu quả.
Theo dõi, phân tích hiệu suất các nội dung đã đăng tải và đề xuất cải tiến.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm sản xuất nội dung video, hình ảnh và chỉnh sửa cơ bản bằng các công cụ như Canva, CapCut, Premiere, Photoshop,…
Am hiểu về digital marketing, biết cách tối ưu nội dung theo từng nền tảng.
Kỹ năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt, cập nhật nhanh các xu hướng viral.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản trị fanpage, kênh TikTok, YouTube hoặc từng làm trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo.
Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Cho Thuê Minh Bảo Tín Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng hấp dẫn, thoả thuận theo năng lực.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, trẻ trung.
Được đào tạo, phát triển kỹ năng marketing & truyền thông chuyên sâu.
Cơ hội thăng tiến và mở rộng network trong ngành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Cho Thuê Minh Bảo Tín
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
