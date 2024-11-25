Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Xuân Lộc ...và 8 địa điểm khác, Huyện Trảng Bom
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý hoạt động bán hàng tại Cửa hàng.
Quản lý, đào tạo và huấn luyện nhân sự tại Cửa hàng.
Chăm sóc khách hàng, quản lý khách hàng mới, cũ, tiềm năng.
Quản lý vốn và hàng hóa tại Cửa hàng.
Kiểm tra, kiểm soát các hoạt động tại cửa hàng.
Thực hiện một số công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp : Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành Kinh Tế, QTKD, ...
Kinh nghiệm : Có từ 2 năm kinh nghiệm công tác quản lý bán hàng trong lĩnh vực thời trang hoặc các ngành hàng liên quan.
Từng làm việc trong lĩnh vực bán lẻ.
Thời Gian Làm việc : Làm việc theo ca, 48h/tuần
Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh tương xứng khả năng làm việc
Thưởng hấp dẫn, bao gồm: Tháng 13,14,15 Thưởng vào các dịp lễ tết, Thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty ....
Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định và các bảo hiểm khác như Bảo hiểm 24/24,bảo hiểm Premium healthcare tùy vào cấp bậc. • Kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ nhân viên.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động.
Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
Chế độ đào tạo: Chương trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên. Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
