Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VP 110 Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

1.Thực hiện các giao dịch thanh toán tiền mặt, tiền gửi tại văn phòng Chi nhánh đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời.

- Kiểm tra, kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của các hồ sơ, chứng từ thanh toán.

- Căn cứ vào hồ sơ thanh toán lập chứng từ thanh toán đầy đủ, chính xác, kịp thời.

- Thực hiện, kiểm tra, đối chiếu các khoản điều vốn với Công ty/ CH/ CN.

- Phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời các phát sinh thu - chi tiền trên chương trình kế toán phân hệ thanh toán tiền mặt, tiền gửi.

- Thanh toán hộ các phát sinh tại các CTY/CN/CH thuộc CNMB khi có phát sinh

2. Quản lý vốn bằng tiền tại Chi nhánh

- Xây dựng định mức tồn quỹ các đơn vị

- Theo dõi và điều chuyển tiền trong hệ thống: Kiểm soát tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi của các cửa hàng/Chi nhánh đầu ngày, báo cáo tồn tiền về P. TCKT Công ty.

- Thực hiện điều tiết tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi hàng ngày của các cửa hàng/Chi nhánh phù hợp với định mức và nhu cầu kinh doanh của các CH/CN.

- Thường xuyên/đột xuất kiểm tra tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi của tất cả các cửa hàng Chi nhánh.

- Kiểm tra, đối chiếu các khoản tiền của cửa hàng, chi nhánh khác chuyển về Chi nhánh.

- Giám sát chặt chẽ việc chấp hành các chế độ, quy định các thủ tục quản lý vốn bằng tiền.

- Đôn đốc, theo dõi tiến độ thanh toán của các Hợp đồng kinh tế cho nhà cung cấp (thi công lắp đặt, sửa chữa mặt bằng, mua bán hàng hóa, tài sản, CCDC. . .)

- Đôn đốc thu hồi các khoản công nợ tại Chi nhánh đúng quy định trong tháng (công nợ tạm ứng, công nợ nhà cung ứng, công nợ phải thu, phải trả…).

- Cung cấp số liệu kế toán tiền mặt/ tiền gửi theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Giám đốc Chi nhánh.

- Quản lý quỹ thưởng của chi nhánh

3. Lưu trữ tài liệu, hồ sơ, chứng từ thanh toán

- Trình ký đầy đủ chứng từ thu chi theo quy định.

- Lưu trữ chứng từ một cách khoa học.

- Lưu trữ HĐ thuê MB file cứng hoặc mềm của CN Miền Bắc, nhắc nhở việc thanh toán mặt bằng hàng tháng (Kế toán Ngân Hàng)

4.Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

- Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học , Chuyên ngành: Kế toán

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

- Số năm kinh nghiệm liên quan: tối thiểu 02 năm

- Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: tài chính, kiểm tra kiểm soát.

CÁC KỸ NĂNG

- Kỹ năng công việc: Thông thạo Excel, Word văn phòng

- Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng về kế toán cơ bản

- Cẩn thận, chính trực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập cạnh tranh tương xứng khả năng làm việc.

-Thưởng hấp dẫn, bao gồm: Tháng 13,14,15 Thưởng vào các dịp lễ tết, Thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty.

-Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định và các bảo hiểm khác như Bảo hiểm 24/24,bảo hiểm Premium healthcare tùy vào cấp bậc.

-Kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ nhân viên.

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động.

-Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

-Chế độ đào tạo: Chương trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên. Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.

-Các họat động tập thể: Team Building, Ngày hội gia đình, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao, nghỉ mát…

