Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC ÂU SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 340 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý nhập – xuất – tồn kho:

Tiếp nhận, kiểm tra và nhập kho phụ tùng từ nhà cung cấp.

Xuất kho theo yêu cầu từ bộ phận dịch vụ hoặc bán hàng phụ tùng.

Đảm bảo ghi chép, cập nhật dữ liệu kho chính xác và kịp thời trên hệ thống phần mềm nội bộ.

Bảo quản và sắp xếp hàng hóa:

Bố trí phụ tùng trong kho gọn gàng, đúng khu vực, dễ tìm kiếm.

Đảm bảo kho luôn sạch sẽ, ngăn nắp, tuân thủ tiêu chuẩn an toàn và 5S.

Kiểm kê và báo cáo:

Thực hiện kiểm kê định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

Phối hợp với bộ phận kế toán và quản lý để đối chiếu số liệu.

Báo cáo tồn kho, hàng sắp hết hạn hoặc hàng chậm luân chuyển.

Phối hợp nội bộ:

Hỗ trợ kỹ thuật viên, cố vấn dịch vụ trong việc cung ứng phụ tùng đúng và đủ.

Phối hợp với bộ phận mua hàng để đặt phụ tùng cần thiết theo nhu cầu.

Tuân thủ quy định:

Đảm bảo tuân thủ các quy trình vận hành kho và chính sách của Volvo Cars.

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và PCCC trong khu vực kho.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (ưu tiên chuyên ngành kỹ thuật ô tô, cơ khí, hoặc quản lý kho);

Nam, tuổi từ 22 - 35;

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm kho phụ tùng tô tô - ô tô là bắt buộc;

Biết sử dụng phần mềm quản lý kho;

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC ÂU SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản, lương năng suất theo hiệu quả kinh doanh của Xưởng dịch vụ

Thưởng lễ/tết, lương tháng 13

Nghỉ phép theo chế độ ốm đau,thai sản, ma chay - hiếu hỉ,...

Nghỉ phép năm, đóng BHXH theo quy định

Bảo hiểm sức khỏe (PTI) cho bản thân và ưu đãi mua cho người thân

