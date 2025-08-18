Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC ÂU SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC ÂU SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC ÂU SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC ÂU SÀI GÒN

Nhân viên kho

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC ÂU SÀI GÒN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 340 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý nhập – xuất – tồn kho:
Tiếp nhận, kiểm tra và nhập kho phụ tùng từ nhà cung cấp.
Xuất kho theo yêu cầu từ bộ phận dịch vụ hoặc bán hàng phụ tùng.
Đảm bảo ghi chép, cập nhật dữ liệu kho chính xác và kịp thời trên hệ thống phần mềm nội bộ.
Bảo quản và sắp xếp hàng hóa:
Bố trí phụ tùng trong kho gọn gàng, đúng khu vực, dễ tìm kiếm.
Đảm bảo kho luôn sạch sẽ, ngăn nắp, tuân thủ tiêu chuẩn an toàn và 5S.
Kiểm kê và báo cáo:
Thực hiện kiểm kê định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.
Phối hợp với bộ phận kế toán và quản lý để đối chiếu số liệu.
Báo cáo tồn kho, hàng sắp hết hạn hoặc hàng chậm luân chuyển.
Phối hợp nội bộ:
Hỗ trợ kỹ thuật viên, cố vấn dịch vụ trong việc cung ứng phụ tùng đúng và đủ.
Phối hợp với bộ phận mua hàng để đặt phụ tùng cần thiết theo nhu cầu.
Tuân thủ quy định:
Đảm bảo tuân thủ các quy trình vận hành kho và chính sách của Volvo Cars.
Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và PCCC trong khu vực kho.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (ưu tiên chuyên ngành kỹ thuật ô tô, cơ khí, hoặc quản lý kho);
Nam, tuổi từ 22 - 35;
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm kho phụ tùng tô tô - ô tô là bắt buộc;
Biết sử dụng phần mềm quản lý kho;
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC ÂU SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản, lương năng suất theo hiệu quả kinh doanh của Xưởng dịch vụ
Thưởng lễ/tết, lương tháng 13
Nghỉ phép theo chế độ ốm đau,thai sản, ma chay - hiếu hỉ,...
Nghỉ phép năm, đóng BHXH theo quy định
Bảo hiểm sức khỏe (PTI) cho bản thân và ưu đãi mua cho người thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC ÂU SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC ÂU SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC ÂU SÀI GÒN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 340-340A Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kho-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job368159
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Tuyển Nhân viên kho BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Hạn nộp: 26/09/2025
Kiên Giang Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Tuyển Nhân viên kho BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Hạn nộp: 26/09/2025
Kiên Giang Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ENOTECA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 18 Triệu CÔNG TY TNHH ENOTECA VIỆT NAM
Tới 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần tập đoàn Vmed làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn Vmed
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH VIỆT PHÚ ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH VIỆT PHÚ ĐẠT
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL
6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho PHÁP KHÍ KIM CƯƠNG HỶ LẠC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu PHÁP KHÍ KIM CƯƠNG HỶ LẠC
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Việt Tinh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Việt Tinh Anh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Korea Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty TNHH Korea Việt Nam
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH BHLD Thanh Hiệp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu Công Ty TNHH BHLD Thanh Hiệp
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG KIM
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho HeLiCorp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu HeLiCorp
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Ichiban Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Ichiban Việt Nam
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Giang Nam Logistics làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Giang Nam Logistics
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CELLPHONES làm việc tại Gia Lai thu nhập 7 - 10 Triệu CELLPHONES
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐAN LÊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐAN LÊ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGÀN THÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGÀN THÔNG
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Việt Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Việt Hàn
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH BHLD Thanh Hiệp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu Công Ty TNHH BHLD Thanh Hiệp
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ESTRON VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH ESTRON VIỆT NAM
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TM TÂN NHẤT HƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 7 Triệu CÔNG TY TNHH TM TÂN NHẤT HƯƠNG
Tới 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH DILY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DILY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ENOTECA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 18 Triệu CÔNG TY TNHH ENOTECA VIỆT NAM
Tới 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Korea Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty TNHH Korea Việt Nam
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm