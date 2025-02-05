Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,000 USD

Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,000 USD

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Đầu bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Mức lương
1,500 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đan Phượng, Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 1,500 - 2,000 USD

1. Phối hợp P.KD hoặc BLĐ tìm kiếm, nghiên cứu lựa chọn sản phẩm phát triển.
2. Xây dựng kế hoạch mục tiêu phát triển và cải tiến sản phẩm mới hàng năm
3. Quản lý ,kiểm tra, phê duyệt về mặt chuyên môn nghiệp vụ chuyên viên mình phụ trách.
4. Theo dõi, duy trì việc phát triển sản phẩm (mới hoặc cải tiến ) Theo quy trình phát triển sản phẩm mới và các Quy trình khác.
5. Phối hợp tác nghiệp với các bộ phận liên quan (NM/KD/MKT/Mua hàng …) trong việc triển khai dự án.
6. Chịu trách nhiệm về công việc mình đảm nhiệm trực tiếp trước ban TGĐ.
7. Lập kế hoạch mục tiêu công việc, quản lý mục tiêu dự án hoặc công việc khác theo cho Trưởng nhóm hay chuyên viên phụ trách trực tiếp.
8. Trao đổi làm việc với các chuyên gia nước ngoài về dự án
9. Tìm kiếm Công nghệ (Trong và ngoài nước) tìm hiểu công nghệ chế tạo phục vụ trong việc triển khai dự án.
10. Phối hợp P.KD hoặc MKT đi thị trường tìm hiểu thị trường, đối thủ cạnh tranh học hỏi mẫu mã, kiểu dáng nhằm có định hướng phát triển sản phẩm mới

Với Mức Lương 1,500 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Capital Place - 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

