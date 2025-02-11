Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

TÓM TẮT CÔNG VIỆC:

Nghiên cứu phát triển công thức và quy trình chế biến các món ăn theo tư duy sáng tạo, xu hướng thị trường hoặc theo yêu cầu của Quản lý.

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:

- Xây dựng thực đơn, hoàn thiện công thức các món ăn theo yêu cầu của Quản lý

- Xây dựng cách thức chế biến các món ăn

- Phối hợp cùng nhóm nghiên cứu cung cấp thông tin các món ăn chuyển giao thành công thức, quy trình sản xuất theo quy mô công nghiệp

- Cải tiến quy trình, công thức sản phẩm nhằm đáp ứng với sự thay đổi của nguyên vật liệu cũng như điều kiện sản xuất

- Cung cấp thông tin thiết lập tiêu chuẩn nguyên vật liệu và sản phẩm mới

- Thay đổi, chỉnh sửa các tiêu chuẩn nguyên vật liệu để đảm bảo nguyên vật liệu được sử dụng trong nhà máy tuân thủ các quy định của nhà nước đồng thời cho chất lượng sản phẩm cũng như quá trình vân hành sản xuất tốt nhất