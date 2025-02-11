Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH

Đầu bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương Thỏa thuận

TÓM TẮT CÔNG VIỆC:
Nghiên cứu phát triển công thức và quy trình chế biến các món ăn theo tư duy sáng tạo, xu hướng thị trường hoặc theo yêu cầu của Quản lý.
TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
- Xây dựng thực đơn, hoàn thiện công thức các món ăn theo yêu cầu của Quản lý
- Xây dựng cách thức chế biến các món ăn
- Phối hợp cùng nhóm nghiên cứu cung cấp thông tin các món ăn chuyển giao thành công thức, quy trình sản xuất theo quy mô công nghiệp
- Cải tiến quy trình, công thức sản phẩm nhằm đáp ứng với sự thay đổi của nguyên vật liệu cũng như điều kiện sản xuất
- Cung cấp thông tin thiết lập tiêu chuẩn nguyên vật liệu và sản phẩm mới
- Thay đổi, chỉnh sửa các tiêu chuẩn nguyên vật liệu để đảm bảo nguyên vật liệu được sử dụng trong nhà máy tuân thủ các quy định của nhà nước đồng thời cho chất lượng sản phẩm cũng như quá trình vân hành sản xuất tốt nhất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH Thì Được Hưởng Những Gì

Chăm sóc sức khoẻ
Thưởng, chăm sóc sức khỏe, hoạt động nhóm, cơ hội du lịch,nghỉ phép có lương,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Xóm Sơn Liên, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

