Tuyển Công nghệ thông tin khác Công ty Cổ phần GM SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, toà nhà The Nine số 09 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Tham gia các dự án phầnmềm của công ty & đối tác.

Kếthợp với đội dev để đưa ra giải pháp kiến trúc triển khai trên các nền tảng cloud

Implement kiến trúc đã đề ra một cách chuẩn xác, đảm bảo các yêu cầu phi chức năng (bảo mật, HA, performance...)

Tham gia vào quá trình monitor, xử lý incident, phân tích, cải tiến và tối ưu hệ thống

Estimate chi phí về hạ tầng cloud

Báo cáo tiến độ, vấn đề, đóng góp ý kiến cải tiến cho PM

Có 3 năm kinh nghiệm trở lên làm việc với vị trí DevOps

Thành thạo Terraform, Kubernetes, EKS, ECS, Fargate,EC2, Lambda

Giao tiếp tốt, chủ động, làm việc nhóm tốt, ý thức chất lượng cao, tư duy hướng tới trải nghiệmcủa end-user

Ưu tiên ứng viên có thể onboard sớm

Tại Công ty Cổ phần GM SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 30-35M Gross

Phụ cấp ăn trưa, BHXH, BHYT

Review lương 1 lần/năm

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng hiệu quả kinh doanh

Minh bạch và có quy trình đánh giá performace, review

12 ngày phép/năm có thể quy đổi hoặc cộng dồn.

Coffee & Teabreak, CLB bóng đá, chạy...

Môi trường trung thực, cởi mở, lãnh đạo quan tâm tới sự hạnh phúc của nhân viên

Công ty non trẻ nhưng có các PM nhiều kinh nghiệm, bạn có cơ hội phát triển thành key member, ảnh hưởng tới sự phát triển của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

