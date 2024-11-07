Tuyển Công nghệ thông tin khác Công ty Cổ phần GM SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ thông tin khác Tại Công ty Cổ phần GM SOLUTIONS
Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, toà nhà The Nine số 09 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương 30 - 35 Triệu
Tham gia các dự án phầnmềm của công ty & đối tác.
Kếthợp với đội dev để đưa ra giải pháp kiến trúc triển khai trên các nền tảng cloud
Implement kiến trúc đã đề ra một cách chuẩn xác, đảm bảo các yêu cầu phi chức năng (bảo mật, HA, performance...)
Tham gia vào quá trình monitor, xử lý incident, phân tích, cải tiến và tối ưu hệ thống
Estimate chi phí về hạ tầng cloud
Báo cáo tiến độ, vấn đề, đóng góp ý kiến cải tiến cho PM
Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 3 năm kinh nghiệm trở lên làm việc với vị trí DevOps
Thành thạo Terraform, Kubernetes, EKS, ECS, Fargate,EC2, Lambda
Giao tiếp tốt, chủ động, làm việc nhóm tốt, ý thức chất lượng cao, tư duy hướng tới trải nghiệmcủa end-user
Ưu tiên ứng viên có thể onboard sớm
Tại Công ty Cổ phần GM SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 30-35M Gross
Phụ cấp ăn trưa, BHXH, BHYT
Review lương 1 lần/năm
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng hiệu quả kinh doanh
Minh bạch và có quy trình đánh giá performace, review
12 ngày phép/năm có thể quy đổi hoặc cộng dồn.
Coffee & Teabreak, CLB bóng đá, chạy...
Môi trường trung thực, cởi mở, lãnh đạo quan tâm tới sự hạnh phúc của nhân viên
Công ty non trẻ nhưng có các PM nhiều kinh nghiệm, bạn có cơ hội phát triển thành key member, ảnh hưởng tới sự phát triển của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần GM SOLUTIONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
