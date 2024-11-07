Tuyển Công nghệ thông tin khác Công ty Cổ phần GM SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Tuyển Công nghệ thông tin khác Công ty Cổ phần GM SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Công ty Cổ phần GM SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần GM SOLUTIONS

Công nghệ thông tin khác

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ thông tin khác Tại Công ty Cổ phần GM SOLUTIONS

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, toà nhà The Nine số 09 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Tham gia các dự án phầnmềm của công ty & đối tác.
Kếthợp với đội dev để đưa ra giải pháp kiến trúc triển khai trên các nền tảng cloud
Implement kiến trúc đã đề ra một cách chuẩn xác, đảm bảo các yêu cầu phi chức năng (bảo mật, HA, performance...)
Tham gia vào quá trình monitor, xử lý incident, phân tích, cải tiến và tối ưu hệ thống
Estimate chi phí về hạ tầng cloud
Báo cáo tiến độ, vấn đề, đóng góp ý kiến cải tiến cho PM

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 3 năm kinh nghiệm trở lên làm việc với vị trí DevOps
Có 3 năm
vị trí DevOps
Thành thạo Terraform, Kubernetes, EKS, ECS, Fargate,EC2, Lambda
Giao tiếp tốt, chủ động, làm việc nhóm tốt, ý thức chất lượng cao, tư duy hướng tới trải nghiệmcủa end-user
Ưu tiên ứng viên có thể onboard sớm

Tại Công ty Cổ phần GM SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 30-35M Gross
Phụ cấp ăn trưa, BHXH, BHYT
Review lương 1 lần/năm
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng hiệu quả kinh doanh
Minh bạch và có quy trình đánh giá performace, review
12 ngày phép/năm có thể quy đổi hoặc cộng dồn.
Coffee & Teabreak, CLB bóng đá, chạy...
Môi trường trung thực, cởi mở, lãnh đạo quan tâm tới sự hạnh phúc của nhân viên
Công ty non trẻ nhưng có các PM nhiều kinh nghiệm, bạn có cơ hội phát triển thành key member, ảnh hưởng tới sự phát triển của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần GM SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần GM SOLUTIONS

Công ty Cổ phần GM SOLUTIONS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-devops-engineer-thu-nhap-30-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job244458
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Nhân Viên Triển Khai thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TECHNOLOGY ORBIT
Tuyển Marketing thu nhập 500 - 1.000 USD Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TECHNOLOGY ORBIT
Hạn nộp: 04/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Design thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TECHNOLOGY ORBIT
Tuyển Business Development thu nhập Tới 1.000 USD Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TECHNOLOGY ORBIT
Hạn nộp: 04/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Java Developer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT Software
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NashTech
Tuyển Engineer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
NashTech
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Developer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT Software
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Solution Architect thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT Software
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Tuyển Lập Trình Viên thu nhập 20 - 40 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang
Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Bắc Giang Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G-SUN GROUP
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G-SUN GROUP
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Nhân Viên Triển Khai thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TECHNOLOGY ORBIT
Tuyển Marketing thu nhập 500 - 1.000 USD Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TECHNOLOGY ORBIT
Hạn nộp: 04/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Design thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TECHNOLOGY ORBIT
Tuyển Business Development thu nhập Tới 1.000 USD Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TECHNOLOGY ORBIT
Hạn nộp: 04/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Java Developer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT Software
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NashTech
Tuyển Engineer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
NashTech
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Developer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT Software
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Solution Architect thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT Software
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Tuyển Lập Trình Viên thu nhập 20 - 40 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang
Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Bắc Giang Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G-SUN GROUP
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G-SUN GROUP
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất